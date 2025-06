Călin Georgescu s-a prezentat în fața polițiștilor pentru a semna CONTROLUL judiciar

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 18 iunie, în jurul orei 11.30, la sediul Poliției Ilfov pentru a semna controlul judiciar. La intrarea în sediu, fostul candidat a fost întâmpinat cu flori și scandări de către cei care-l susțin: „Călin Georgescu președinte!” și „Călin Georgescu, te iubim!”.

Oamenii i-au oferit și icoane, iar, la intrarea în sediul Poliției, acesta a îmbrățișat un copil.

Călin Georgescu a stat preț de câteva minute în fața autorițăților. La ieșire, acesta a dat și autografe.

Călin Georgescu, cercetat penal pentru 6 infracţiuni

Călin Georgescu este cercetat penal pentru 6 infracţiuni, printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, comunicarea de informaţii false şi fals în declaraţii în formă continuată privind sursele de finanţare a campaniei sale electorale din 2024, când a declarat zero cheltuieli.

Sub măsura controlului judiciar, Călin Georgescu are obligația de a se prezenta la Poliție, în fața instanței sau la Parchet de fiecare dată când este citat. Acesta are interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul autorităților, interdicția de a face declarații publice sau afirmații care ar putea influența ancheta în curs sau ar putea duce la agravarea situației juridice, prin transformarea controlului judiciar într-o măsură mai dură precum arestul preventiv.

În data de 27 mai, Călin Georgescu a fost chemat la Parchet, iar procurorii l-au anunțat că s-a extins urmărirea penală pe numele său, după ce fostul candidat independent la alegerile prezidențiale a reprodus, la un post de televiziune, un citat din fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.(mai multe detalii AICI)

CITEȘTE ȘI:

Călin GEORGESCU, la sediul Poliției Ilfov pentru semnarea controlului judiciar. Susținătorii l-au întâmpinat cu flori și scandări: „Călin, te iubim”

Călin Georgescu la IPJ Ilfov. Susținătorii l-au întâmpinat cu „Călin Georgescu, te iubim!”

Celebra traficantă de droguri „Griselda de România” s-a SPÂNZURAT în penitenciar. Marsilia era la un pas de libertate, după ani grei de pușcărie