Orașul cel mai fierbinte din lume. Temperaturile ajung la 47 grade, acum, în ianuarie

Care este orașul cel mai fierbinte din lume. Aici, temperaturile ajung la 47 grade Celsius acum, în ianuarie 2026.

Este vorba despre cel mai fierbinte loc din Australia, Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest. Acesta este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură din 2020. Aici, unde canicula este un fenomen obişnuit, temperatura record a atins 49,3°C în decembrie 2023.

„Ne confruntăm cu asta șase, șapte luni pe an, e greu. […] Majoritatea localnicilor s-au adaptat, merg 100 de metri până la magazinul general cu o pălărie și o sticlă de apă. […] Secretul este să dormi bine noaptea, într-un mediu răcoros, măcar șase-șapte ore, și poți face față zilei„, a explicat Bazz Harris, coordonator al Centrului Comunitar din Marble Bar, potrivit ObservatorNews.ro.

De la 1 ianuarie 2026, Marble Bar nu a înregistrat temperaturi diurne sub 42°C, iar miercuri au fost peste 47°C.

De altfel, vara trecută, orașul a îndurat o perioadă de 26 de zile consecutive cu temperaturi maxime de peste 43°C, iar în timpul faimosului val de căldură din 1923–24, au fost 160 de zile consecutive cu peste 37,8°C (100°F).

„Avem șase generații de oameni care au numit acest loc ‘acasă’, dar pentru cei veniți din alte părți, cum sunt eu și toți cei care conduc afaceri aici, e diferit. […] E greu să păstrezi angajați. Vin oameni care își iau un loc de muncă, dar când urmează serii de 12–15 zile cu peste 40°C, îți dai repede seama cine rămâne și cine pleacă„, a mai spus Harris.

În Port Augusta, la capătul nordic al Golfului Spencer din Australia de Sud, primarul a spus că localnicii sunt „foarte obișnuiți” cu vremea extremă și știu cum să se pregătească. Acest oraș, cunoscut ca fiind „cel mai uscat oraș din cel mai uscat stat de pe cel mai uscat continent”, a atins 46°C miercuri.

„Aș putea să mă urc acum în mașină și să conduc prin oraș, iar zona centrală ar fi foarte, foarte liniștită, pentru că oamenii știu cum să se protejeze în astfel de situații„, a spus ea, potrivit sursei citate.

