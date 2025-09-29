Horațiu Potra, fiul și nepotul său se află în custodia Poliției din Dubai. Ministrul Justiției, EXCLUSIV pentru Gândul: „Au început procedurile de extrădare”

Horațiu Potra, fiul și nepotul său se află în custodia autorităților din Emiratele Arabe Unite. Cei trei ar urma să fie trimiși în România în câteva luni.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că autoritățile arabe au confirmat, luni, în mod oficial, că „Horațiu Potra, fiul acestuia, Dorian și nepotul Alexandru Cosmin Potra se află în custodia poliției”.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei videoconferințe la care, din partea Ministerului Justiției a participat secretarul de stat Roxana Momeu.

„Au început procedurile de extrădare”, a declarat ministrul Justiției pentru Gândul.

Surse judiciare au afirmat că procedurile de extrădare ar urma să dureze câteva luni.

Reținut pe 24 septembrie

Mercenarul Horațiu Potra ar fi fost reținut pe 24 septembrie în Dubai în timp ce încerca să plece din țară alături de cei doi.

Potra este acuzat de procurori că a instrumentat împreună cu Călin Georgescu un protest violent prin care ar fi vrut să răstoarne puterea legitimă din România.

România nu are un tratat de extrădare cu Dubai, ceea ce înseamnă că Potra va fi dus în fața unei instanțe ca să confirme mandatul de arestare emis de autoritățile române.

Horațiu Potra a fugit din România la începutul anului 2025, în luna februarie, când pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Mercenarul este acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație de Justiție, alături de alte persoane, între care și fiul său, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Procurorii susțin că gruparea din care făcea parte ar fi încercat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și de a deturna caracterul pașnic al manifestațiilor.