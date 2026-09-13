În luna august 2026, cei mai mari cinci importatori de combustibili fosili rusești din UE au plătit Rusiei o sumă totală de 1,1 miliarde euro. Gazele naturale (prin conducte și GNL) – parțial sancționate de UE – au reprezentat 85% din valoarea importurilor de la cei mai mari cinci cumpărători, se arată într-o analiză publicată de Centre of Research on Energy and Clean Air (CREA).

Cei mai mari cinci importatori din UE au achiziționat gaze naturale rusești în valoare de 933 de milioane euro, inclusiv 659 de milioane euro gaze din conducte, 273 de milioane euro GNL și 167 de milioane euro țiței prin conducta Drujba.

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Ungaria, cel mai mare cumpărător de combustibili fosili rusești din UE

În august, UE a descărcat cel mai mic volum lunar de GNL rusesc de la începutul războiului din Ucraina. Cantitatea a fost cu 46% mai mică față de luna precedentă.

În aceeași lună, Ungaria a fost cel mai mare cumpărător de combustibili fosili rusești din UE.

A importat gaze prin conducte în valoare de 386 de milioane de euro.

Slovacia a rămas pe locul doi în acest clasament.

A importat în aproape egală măsură țiței și gaze provenite din conducte.

Franța a fost al treilea cel mai mare importator de combustibili fosili rusești.

A achiziționat GNL în valoare de 190 de milioane de euro. Totuși, volumul importurilor franceze de GNL din Rusia a rămas neschimbat față de luna precedentă.

Bulgaria a devenit al patrulea cel mai mare importator de combustibili fosili rusești.

A importat exclusiv gaze prin conducta Balkan Stream.

Volumul importurilor de GNL rusesc ale Spaniei – locul 5 în clasament – a rămas, de asemenea, stabil în august față de luna precedentă. A fost o singură încărcătură descărcată în fiecare dintre porturile Bilbao și Barcelona, potrivit CREA.

Volumul total de GNL descărcat în porturile spaniole a crescut cu 45% în august față de luna precedentă.

China, partener de nădejde al Rusiei lui Putin

În august 2026, China a rămas cel mai mare cumpărător global de combustibili fosili rusești. Beijingul a adus 51% (8,4 miliarde euro) din veniturile din exporturile Rusiei de la primii cinci importatori.

Țițeiul a reprezentat 70% (5,8 miliarde euro) din achizițiile Chinei, urmat de gazele din conducte (777 milioane euro), GNL (682 milioane euro), cărbune (682 milioane euro) și produse petroliere (411 milioane euro).

Descărcările de țiței maritim rusesc efectuate de China au crescut cu 16% față de luna precedentă.

Au fost cu 62% mai mari decât în ​​august 2025.

Ponderea Rusiei în importurile de țiței maritim ale Chinei a crescut la 23%, față de 9% în august 2025.

Țițeiul de calitate ESPO (Siberia de Est – Oceanul Pacific) a continuat să reprezinte majoritatea țițeiului rusesc descărcat în porturile chineze (62%) în august. Descărcările de țiței de calitate Sokol, care se încarcă în portul rusesc De Kastri din Pacific, au crescut cu 151% față de luna precedentă.

În august 2026, Shandong Yulong Petrochemical Ltd — sancționată de UE și Regatul Unit — a determinat o mare parte din creșterea importurilor maritime de țiței rusesc ale Chinei.

Importurile sale au crescut cu 141% față de luna precedentă, la fel ca și importurile din portul Yantai, care au crescut cu 83%.

India, poziția a doua a clasamentului mondial

India a fost al doilea cel mai mare cumpărător de combustibili fosili rusești în august 2026. A importat hidrocarburi rusești în valoare totală de 4,8 miliarde EUR.

Țițeiul a constituit 87% din achizițiile Indiei, în valoare totală de 4,1 miliarde euro.

Cărbunele (379 milioane euro) și produsele petroliere (258 milioane euro) au constituit restul importurilor lunare din Rusia.

După două luni consecutive de importuri record de țiței din Rusia, importurile Indiei au scăzut cu 24% în august față de luna precedentă.

Importurile tuturor celor trei dintre cele mai mari rafinării importatoare de țiței din Rusia din India au rămas ridicate în august.

Rafinăria Jamnagar – a scăzut cu 15% față de luna precedentă

Rafinăria Vadinar – a crescut cu 5%

Rafinăria Paradip – a crescut cu puțin 1%

Instalația IndianOil Vadinar SMPL a importat o cantitate semnificativ mai mică de țiței rusesc în august, în scădere cu 48% față de luna precedentă. Între timp, importurile de țiței rusesc la rafinăriile mai mici, cum ar fi HMEL Mundra Oil Terminal, au scăzut cu 34% față de luna precedentă.

Turcia, poziția a treia a clasamentului mondial

Turcia a fost al treilea cel mai mare importator. A achiziționat, în luna august, hidrocarburi rusești în valoare de 1,5 miliarde euro.

Gazele transportate prin conducte au reprezentat cea mai mare pondere, de 34% (493 milioane euro), urmate de țiței (467 milioane euro), produse petroliere (353 milioane EUR) și, în final, cărbune (155 milioane euro).

Volumul importurilor de produse petroliere rusești ale Turciei a scăzut cu 37% în august.

Reprezintă cantitatea cea mai mică, lunară, de combustibili rafinați rusești de la mijlocul anului 2022.

Între timp, valoarea importurilor de gaze rusești prin conducte a continuat să depășească țițeiul și produsele petroliere, fiind cea mai mare componentă a achizițiilor Turciei din Rusia.

UE, prezentă în clasamentul mondial

UE a fost al patrulea cel mai mare cumpărător de combustibili fosili rusești. Reprezintă puțin sub 8% (1,2 miliarde euro) din veniturile din exporturile Rusiei de la primii cinci importatori în august.

UE a înregistrat o scădere bruscă de 46% de la o lună la alta a volumelor importurilor de GNL din Rusia. Scăderea a lăsat importurile UE de GNL din Rusia la un minim record, cel mai mic volum lunar descărcat de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

Aproape jumătate (57%) din importurile UE de GNL din Rusia au fost descărcate în porturile franceze.

Volumele au scăzut la acest minim record la patru luni întregi după ce interdicția UE privind contractele pe termen scurt de furnizare a GNL din Rusia a intrat în vigoare la 25 aprilie 2026.

În conformitate cu regulamentul REPowerEU , importurile de GNL din Rusia rămân permise dacă contractele de furnizare pe termen scurt subiacente au fost încheiate înainte de 17 iunie 2025.

Aplicarea strictă și transparența rămân necesare pentru a se asigura că interdicția nu este subminată de importurile în temeiul contractelor vechi.

Gazul transportat prin conducte a reprezentat 61% din importurile UE (756 milioane euro), iar GNL-ul 26% (323 milioane euro). Restul de 13% a constat în țiței transportat prin conducta Druzhba către Slovacia.

Egipt, locul 5 al clasamentului

Egiptul a fost al cincilea cel mai mare importator de combustibili fosili ruși în august.

În ciuda unei scăderi de 29% față de luna precedentă a volumelor descărcate, țara a achiziționat 513 milioane de euro, țiței și produse petroliere.

Șaisprezece la sută din importurile în Egipt au fost destinate instalației Ain Sukhna. Instalația nu a mai importat constant din Rusia de peste un an. Toate importurile descărcate au fost păcură cu conținut ridicat de sulf (HSFO).