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Ion Cristoiu: O sfârlează cu fofează – Propunerea lui Ilie Bolojan de Guvern alcătuit din tehnocrați puri

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În Pastila sa editorială de duminică, 13 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „o sfârlează cu fofează, propunerea lui Ilie Bolojan de Guvern alcătuit din tehnocrați puri”.

„Nevoia de friptură naște monștri.

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Este o axiomă faptul că Ilie Bolojan nu are niciun interes în formarea noului guvern, pentru că un nou guvern format ar însemna ca el să plece de la Palatul Victoria. Și nu numai el, dar și Kelemen Hunor și Dominic Fritz, cei trei lideri ai unor partide care au pierdut alegerile din decembrie 2024, partide care au 30% și conduc în mod ilegitim, ilegal România.

Deci, acești trei au interesul să rămână la guvernare chiar și cu acest guvern demis până în 2028. Însă se ivesc o serie de dificultăți evidente, de nevoia formării și alcătuirii bugetului de anul ăsta. Este mare. Apoi, problema este că, pe zi ce trece, electoratul se convinge de faptul că principalul responsabil al păstrării acestui guvern de atâta timp este Ilie Bolojan, care face tot ce poate să nu se formeze un nou guvern.

Da, însă în aceste condiții, liberalii, ai lui, în partidul lui, încerc să simt și ultimul sondaj asta ne-a arătat — pericolul pe care îl reprezintă din punct de vedere electoral. Rămânerea cu acest guvern PNL la putere, pentru că, încetul cu încetul, înrăutățindu-se situația economică, totul e pus pe seama faptului că el nu pleacă, nici măcar el. El ar putea să demisioneze și, mă rog, dar nu mă interesează.

Însă, în aceste condiții, ca să într-un fel să se explice sau ca să contracareze presiunea care este, pe zi ce trece, tot mai puternică chiar din partid, ca să rezolve, să se formeze acest guvern, Ilie Bolojan a emis, a născut, a produs un text cu o propunere. Eu vă citesc din textul acesta.

Eu m-am stricat de râs, pentru că el este o încercare stângace de a ne trage pe sfoară și a încerca să arate că el nu vrea să se formeze guvernul, dar n-are ce face. Trebuie să stea la putere până atunci.

Ia să vedem, după ce ne spune ce teze? Textul unde mâna publică pe tema „pe Facebook”, ca „e timpul pentru decizii”, cu o de… și zice și… Pute, ne spune că bugetele ar trebui aprobate, lipsa garanției că viitorul executiv va continua așa îngrijorează țara și, după ce spune ce probleme sunt când guvernul e demis, n-are puteri, zice brusc: „Nu voi abandona țara.” Opa! Adică nu voi abandona friptura și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Adică până în… legi, în 2028.

Cunosc partitura cu „nu poți”. Înțeleg.

Noi suntem… el, Fritz, Hunor sunt responsabili toți, sunt responsabili când e vorba de friptură.

Bun. Și zice așa și vine cu propunerea:

„Primul pas, când nevoia este, trebuie un guvern cu putere deplină. Primul pas este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil.”

Dați-mi voie să fac acest gest indecent. Ce premier credibil? Zic: primul pas este, cum să zic, sprijinul parlamentar pe care îl… adunarea votului care să formeze guvernul. Contează, primul, premier credibil. Cine? El? Pănațoiu? Cine? Miruță? Da, bun.

„Acesta ar urma să-și negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern.”

Altă… Iar a doua oară fac acest gest indecent: să negocieze el. Că nu știu dacă îl pune Păna… sau pe Ceaușescu, sau pe Iliescu, sau pe cine vezi, pe… pe Trump. Cum să-și negocieze? Că așa da.

Și zice:

„Și atunci se propune…”

Deci propune el așa un guvern de tehnocrați pur, autentic? Da, nu unul care să fie așa, ca un fel de guvern… dar cu miniștri, nu cu miniștri controlați din birourile PSD.

Păi, oameni buni, omul ăsta este… ne crede de proști?

Păi, cum să fie guvern tehnocrat pur? Tehnocrații pe care i-ar alege pentru viitorul guvern, personajul tehnocrat absolut, sunt din România? A, dacă îi aducem din cosmos, n-am nimic împotrivă. Sau dacă îi aducem din morminte, asta… Poate că sunt buni, în sensul că îi ducem din cosmos și ei nu au nicio legătură.

Orice tehnocrat are legătură cu România, trăiește în realitățile ei. Oricând poate fi suspectat că e omul unui partid. Adică guvernul de tehnocrați pur.

Adică în genul cui? Ai Oanei… cum aia a Oanei Gheorghiu? Păi, am văzut și noi cât de pur erau, că erau tehnocrați și așa și a devenit imediat PNL.

Și nu este o șmecherie, cum să zic, de rămânere la friptură, propunerea partidului, nu guvernului de tehnocrați pur, a lui Ilie Bolojan.”, spune Ion Cristoiu.

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