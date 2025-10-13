Prima pagină » Actualitate » Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Sunt amânați chiar și luni bune

13 oct. 2025, 20:56, Actualitate
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Copiii și adulții sunt amânați săptămâni sau luni bune, din cauza fondurilor care se epuizează rapid. Deși autoritățile sunt la curent cu disperarea pacienților, oamenii sunt nevoiți să se împrumute sau săși amâne investigațiile. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate recunoaște problema și anunță că se va schimba modalitatea de programare.

Pacienții care au nevoie de investigații imagistice la jumătatea lunii au șanse minime săși deconteze aceste servicii. În această situație sunt mulți pacienți care au nevoie de analize de laborator sau radiologice.

Liste de așteptare sunt și în spitalele de stat. Capitala, spre exemplu, are mai puțin de zece spitale de stat dotate cu mamograf. Spitalul Filantropia este printre puținele spitale din Capitală dotată cu un astfel de aparat, de ultimă generație. Zilnic, aici, în unitatea medicală se fac zece mamografii pe baza biletului de trimietere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Bolnavii cronici nu ar trebui însă să aștepte deloc. CNAS anunță o nouă modalitate de programare și promite o nouă platformă care să reducă din timpii de așteptare. În România, sunt peste 1000 de laboratoare, la aproape 400 de spitale publice și private, potrivit Știrile Antena 3.

