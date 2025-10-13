Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, anunță luni Termoenergetica. Compania anunță că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București.”

Pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor și cele pentru efectuarea probelor de presiune necesare pentru integrarea acestora în sistemul centralizat de termoficare.

Care sunt zonele cu probleme pentru bucureșteni

Se va interveni pe Străzile Doamna Ghica și Ion Berindei din Sectorul 2, unde lucrările impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), din data de 12 octombrie 2025, ora 22:00, până în data de 17 octombrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985, această porțiune de rețea având 40 de ani de funcționare.

De aseemenea, pe Străzile Doamna Ghica, Vulcanei și Baicului din Sectorul 2 se vor face lucrări de montare vane, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 18 puncte termice (243 blocuri și Spitalul Fundeni) din data de 12 octombrie 2025, ora 22:00, până în data de 17 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993, această porțiune de rețea având 32 de ani de funcționare.

Pe Strada Rodul Pământului din Sectorul 3 se vor executa lucrări de montare a unor armături în cadrul Lotului 1, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 4 puncte termice (24 blocuri și Spitalul „Victor Babeș”), din data de 13 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 15 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2024, fiind o porțiune nouă de rețea modernizată.

Și pe Strada Șerban Constantin din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reîntregire a conductei, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (38 blocuri), din data de 13 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 14 octombrie 2025, ora 12:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1972, această porțiune de rețea având peste 50 de ani de funcționare.

