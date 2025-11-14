Prima pagină » Actualitate » Când ai nevoie de cadastru și intabulare? Ce asigură, de fapt, aceste proceduri

Când ai nevoie de cadastru și intabulare? Ce asigură, de fapt, aceste proceduri

14 nov. 2025, 19:55, Actualitate
Când ai nevoie de cadastru și intabulare? Ce asigură, de fapt, aceste proceduri
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Efectuarea cadastrului și a intabulării în cartea funciară sunt pași esențiali pentru orice proprietar care vrea să vândă, să doneze, să ipotecheze sau pur și simplu să își protejeze dreptul asupra unui imobil. De asemenea, aceste proceduri asigură identificarea corectă a proprietății, conferă siguranță juridică și permit efectuarea tranzacțiilor fără riscuri.

Cadastrul este, deci, procesul prin care un imobil este identificat, măsurat, descris și înregistrat în documentele cadastrale, el fiind reprezentat pe hărți și planuri ale zonei. Cadastrul îndeplinește trei funcții esențiale:

  • tehnică
  • economică
  • juridică

Mai exact, funcția tehnică presupune măsurători exacte și stabilirea limitelor dintre imobile, funcția economică oferă date necesare calculării impozitelor, iar funcția juridică are rolul de a identifica proprietarii sau posesorii pentru înscrierea lor în cartea funciară.

Lucrările de cadastru sunt făcute de specialiști autorizați, iar costurile includ onorariul firmei de cadastru și taxele percepute de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Prețul final variază însă în funcție de complexitatea lucrării, dar și de tipul imobilului. Persoana autorizată este responsabilă pentru corectitudinea măsurătorilor, dar și pentru coerența documentației, în raport cu situația din teren.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Însă, cadastrul și intabularea devin obligatorii în toate situațiile în care proprietarul vrea să dispună de imobil din punct de vedere juridic.

  • vânzare
  • donație
  • schimb
  • constituirea unei ipoteci în cadrul unui credit

Intabularea, mai precis înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, este cea care oferă opozabilitate față de terți și siguranță tranzacțiilor.

Procedura de cadastru și intabulare se începe cu pregătirea actelor de către proprietar și se continuă cu întocmirea documentației de către firma de cadastru. Aceasta conține partea tehnică (schițe, planuri, verificări) și partea juridică necesară.

Apoi, documentația este depusă la OCPI, unde imobilul primește un număr cadastral și trece printr-o verificare tehnică, urmată de verificarea juridică la Biroul de Carte Funciară. După acestea, proprietarul primește documentația avizată.

Există însă și situații în care se poate face cadastru fără intabulare, precum dezmembrările, alipirile sau apartamentările, dar pentru înscrieri cum ar fi prima înregistrare, actualizarea datelor sau evidențierea unei construcții noi, cadastrul și intabularea sunt operate împreună.

Cartea funciară este registrul public ce conține descrierea imobilului și toate înscrierile referitoare la drepturile reale și sarcinile care îl privesc, se arată pe avocatdrian.ro.

Este structura care asigură transparență și protecție juridică. Orice persoană poate cerceta o carte funciară, iar înscrierile sale sunt opozabile tuturor.

Intabularea înseamnă înscrierea definitivă a unui drept real în cartea funciară și poate avea loc fie pentru prima dată, fie după o tranzacție imobiliară. Dar pentru o vânzare, donație sau alt act notarial, imobilul trebuie fie deja intabulat.

Altminteri, proprietarul trebuie să obțină mai întâi documentația cadastrală. În situația în care OCPI constată erori, suprapuneri sau acte neconforme, poate să respingă cererea, iar proprietarul are dreptul solicite reexaminarea sau formuleze plângere la instanță.

