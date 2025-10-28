Prima pagină » Actualitate » Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea

Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea

28 oct. 2025, 12:47, Actualitate
Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Proprietateta private este garantată și ocrotită de lege, indiferent de titularul său. Astfel, statul are obligația nu numai să recunoască acest drept, ci să îl protejeze împotriva oricărei forme de încălcare. Iată ce poți să faci dacă ți s-a încălcat proprietatea.

Dreptul de proprietate este protejat de Consituție și de Codul Civil. Încălcarea proprietății poate să aibă consecințe serioase, atât civile, cât și penale. Încălcarea de proprietate apare atunci când o persoană folosește, ocupă sau pătrunde pe un bun fără acordul proprietarului, precum intrarea neautorizată într-o locuință sau în curte, mutarea abuzivă a gardului, parcarea repetată pe un teren privat, blocarea accesului la o cale de trecere sau construirea unei anexe peste hotar, spune capital.ro.

În funcție de gravitatea faptei, încălcarea proprietății unei persoane poate să ducă la un dosar penal sau la un proces civil, iar autorul este obligat să repare prejudiciul. Cei care se confruntă cu situația în care le-a fost încălcată proprietatea trebuie să facă mai mulți pași legislativi. Proprietarul trebuie să adune dovezi, să facă fotografii, să păstreze filmări de pe camerele de luat vederi și poate să ceară declarații de la martori, toate acestea fiind dovezi în instanță.

foto ilustrativă: sursa foto: Envato

foto ilustrativă: sursa foto: Envato

Iar dacă o persoană pătrunde fără vreun drept în locuință sau curte și refuză să plece, proprietarul trebuie să sune la 112. Poliția poate să constate infracțiunea, iar proprietarul poare să depună plângere penală pentru violare de domiciliu. Plângerea trebuie formulată în termen de trei luni de la identifcarea autorului. Cei care încalcă dreptul de proprietate riscă apoi sancțiuni drastice, potrivit legii.

Astfel, statutul de proprietar presupune deținerea exclusivă a unui bun și exercitarea controlului deplin asupra lui. Proprietatea se poate dobândi fie prin cumpărare, fie prin moștenire, donație sau alte forme prevăzute în Codul Civil. Dreptul de proprietate se dovedește prin documente oficiale, ca contracte notariale, hotărâri judecătorești sau certificate de moștenitor.

Autorul recomandă:

ANRE, ASF şi ANCOM prezintă comisiilor parlamentare noile organigrame. Multe posturi eliminate nu sunt ocupate

Lege nouă pentru creditele de consum. Dispare executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori

Citește și

FINANCIAR Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
13:54
Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
CINEMA Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
13:50
Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
POLITICĂ S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
13:29
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
EXTERNE În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape
13:21
În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape
SPORT DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi
12:54
DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce o pagină de pe Wikipedia a fost blocată pentru editare