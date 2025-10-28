Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea

Proprietateta private este garantată și ocrotită de lege, indiferent de titularul său. Astfel, statul are obligația nu numai să recunoască acest drept, ci să îl protejeze împotriva oricărei forme de încălcare. Iată ce poți să faci dacă ți s-a încălcat proprietatea.

Dreptul de proprietate este protejat de Consituție și de Codul Civil. Încălcarea proprietății poate să aibă consecințe serioase, atât civile, cât și penale. Încălcarea de proprietate apare atunci când o persoană folosește, ocupă sau pătrunde pe un bun fără acordul proprietarului, precum intrarea neautorizată într-o locuință sau în curte, mutarea abuzivă a gardului, parcarea repetată pe un teren privat, blocarea accesului la o cale de trecere sau construirea unei anexe peste hotar, spune capital.ro.

În funcție de gravitatea faptei, încălcarea proprietății unei persoane poate să ducă la un dosar penal sau la un proces civil, iar autorul este obligat să repare prejudiciul. Cei care se confruntă cu situația în care le-a fost încălcată proprietatea trebuie să facă mai mulți pași legislativi. Proprietarul trebuie să adune dovezi, să facă fotografii, să păstreze filmări de pe camerele de luat vederi și poate să ceară declarații de la martori, toate acestea fiind dovezi în instanță.

Iar dacă o persoană pătrunde fără vreun drept în locuință sau curte și refuză să plece, proprietarul trebuie să sune la 112. Poliția poate să constate infracțiunea, iar proprietarul poare să depună plângere penală pentru violare de domiciliu. Plângerea trebuie formulată în termen de trei luni de la identifcarea autorului. Cei care încalcă dreptul de proprietate riscă apoi sancțiuni drastice, potrivit legii.

Astfel, statutul de proprietar presupune deținerea exclusivă a unui bun și exercitarea controlului deplin asupra lui. Proprietatea se poate dobândi fie prin cumpărare, fie prin moștenire, donație sau alte forme prevăzute în Codul Civil. Dreptul de proprietate se dovedește prin documente oficiale, ca contracte notariale, hotărâri judecătorești sau certificate de moștenitor.

