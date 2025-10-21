Ce drepturi au proprietarii de apartamente de la bloc. Administratorul are obligația de a prezenta aceste documente

Ce drepturi au proprietarii de la bloc. Locatarii care plătesc întreținerea la bloc, însă nu primesc explicații cu privire la cheltuielile lunare pot solicita explicații administratorului. Acesta este obligat să păstreze documente justificative, precum facturi, chitanțe sau contracte și să le prezinte la cerere.

Ce drepturi au proprietarii de la bloc

Administratorul are obligația de a gestiona transparent banii Asociației de Proprietari și să prezinte documente justificative atunci când este cazul. Acesta trebuie să țină o evidență contabilă a asociației, să încaseze și să plătească sumele aferente cheltuielilor comune și să afișeze lunar lista cu veniturile și cheltuielile blocului. Banii colectați de la locatari trebuie să treacă prin contul bancar unic al asociației, nu prin conturi personale.

Legea dă dreptul fiecărui proprietar să ceară copii după documentele asociației și să verifice modul în care au fost cheltuiți banii. Solicitarea trebuie făcută în scris, iar administratorul este obligat să răspundă. Fiecare locatar are dreptul să consulte lista lunară de întreținere, cu defalcarea cheltuielilor, registrele de casă și de bancă, facturile și chitanțele aferente plăților efectuate, contractele cu furnizorii (apă, energie, salubritate) și hotărârile adunării generale și procesele-verbale.

Aceste documente trebuie puse la dispoziție la cererea oricărui proprietar. Administratorul nu poate invoca confidențialitatea sau alte motive pentru a refuza accesul la datele financiare ale asociației, precizează capital.ro. Refuzul administratorului de a prezenta documentele sau de a afișa lista de cheltuieli poate fi sancționat cu amenzi. Mai mult decât atât, administratorul poate fi revocat din funcție.

Reguli privind administrarea blocului

Mulți români care stau la bloc se plâng de faptul că intră în conflict cu Asociația de Proprietari din diverse motive. Locatarii sunt puși la plată pentru anumite servicii fără să fie anunțați. Fie sunt refuzați dacă solicită documente administrative și contabile.

Proprietarii au dreptul de a primi situația lunară și anuală a cheltuielilor, copii ale contractelor semnate de asociație cu furnizorii de servicii, procesele-verbale ale adunărilor generale și detalii privind modul de cheltuire a fondurilor colectate.

Proprietarii care consideră că li s-au încălcat drepturile pot începe printr-o cerere scrisă către asociație, solicitând documentele dorite sau clarificări privind cheltuielile. Dacă nu primesc răspuns, locatarii pot aduna semnături pentru convocarea unei Adunări Generale extraordinare. De asemenea, este recomandat ca locatarii să discute între ei, să se informeze reciproc și să ia împreună o decizie.

Recomandările autorului: