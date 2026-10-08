Când ar putea fi repornită Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu poate fi avansată, deocamdată, o dată pentru repornirea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, în condițiile în care prognozele indică menținerea unui debit scăzut al Dunării.

Oficialul avertizează că o repornire înainte ca parametrii necesari să fie îndepliniți ar putea pune în pericol echipamentele centralei. Cristian Bușoi a explicat, miercuri seară, la Digi24, că prognozele pentru următoarele zece zile nu indică o îmbunătățire semnificativă a situației.

”Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele zece zile şi ele arată că nu vorbim de o creştere susţinută, ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător”, a declarat secretarul de stat.

Debitele Dunării ar putea crește abia la sfârșitul lunii octombrie

Există însă și prognoze pe termen mai lung care indică o posibilă îmbunătățire spre sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Bușoi atrage atenția că aceste estimări au un grad mai redus de certitudine, dar arată că abia atunci ar putea apărea debite suficient de mari pentru ca autoritățile să ia în calcul repornirea centralei.

”Abia spre sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creştere şi de o creştere a nivelului Dunării, care să ne permită să luăm în calcul repornirea” , a explicat oficialul.

Bușoi: ”Nu ne putem juca cu redeschiderea”

Una dintre principalele preocupări o reprezintă protejarea pompelor centralei. O eventuală deteriorare a acestora ar putea avea consecințe pe termen lung.

”Trebuie să punem în siguranţă Centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranţă şi nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim. Nu ne putem juca cu redeschiderea, trebuie să fie toţi parametrii şi oamenii de acolo, cu multă experienţă, urmând manualele, vor respecta”, a avertizat Cristian Bușoi.

Cristian Bușoi a explicat că autoritățile vor fi prudente inclusiv în momentul în care vor comunica public data repornirii Centralei de la Cernavodă.

”Vom avea grijă cum facem acest anunţ, pentru că orice fel de anunţ generează comportamente în piaţă, decizii de a cumpăra sau nu pe piaţa zilei următoare, de a face contracte bilaterale pentru următoarele luni. Deci din acest punct de vedere trebuie să ţinem cont şi de acest lucru”, a mai precizat secretarul de stat.

Autoritățile vor anunța repornirea centralei numai atunci când vor avea certitudinea că operațiunea poate fi realizată în condiții de siguranță.