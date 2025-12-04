Ce spune Camelia Potec despre nuntă. ”Ne bate la cap”

Camelia Potec, fostă campioană olimpică la înot, a făcut declarații despre nunta sa. Aceasta formează o familie alături de Sebastian Tudor, cu care are două fetițe.



Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, a devenit mamă pentru prima oară în anul 2018, când a adus pe lume o fetiță, Caelia Ioana. Sebastian Tudor, partenerul de viață al Cameliei Potec, este om de afaceri. Camelia Potec a devenit mămică pentru a doua oară în luna octombrie 2023, când a adus pe tot o fetiță – Celia-Gabriela.

Camelia Potec și Sebastian Toader nu au făcut însă nuntă. Fosta sportivă de performanță a declarat, la emisiunea ”Vacanță de vedetă”, de la Antena Stars, că își dorește acest lucru, însă nu știe exact când va avea loc evenimentul.

Ce spune Camelia Potec despre nuntă. ”Până în 2030, vom găsi un moment”

”Eu vreau să ne căsătorim. (…) Este cam aglomerată vara pentru noi, dar până în 2030, vom găsi un moment. Plus că acum Caelia, fata cea mare, ne bate la cap și ea își dorește să ne organizeze ea nunta, la cei șapte anișori”, a mărturisit Camelia Potec, potrivit spynews.ro.

În urmă cu ceva timp, la emisiunea ”Viața fără filtru”, de la Antena Stars, Camelia Potec explica cum s-a schimbat relația sa de cuplu după ce a devenit mămică pentru a doua oară:

”Ca orice femeie, îmi doresc să excelez și pe parte privată, și pe parte profesională, așa cum m-am obișnuit de mică. Acum, de când sunt mamă de două fetițe, încerc să fiu și o mamă bună pentru fiicele mele și să petrec timpul și cu ele. (…) Suntem mult mai organizați decât am fost când aveam o singură fetiță și cred că asta ne apropie și pe noi, ca relație, pe mine și pe partenerul meu de viață, ne înțelegem mai bine, nu mai avem timp de ceartă, nu mai avem timp pentru păreri diferite”.