Prima pagină » Actualitate » Ce spune Camelia Potec despre nuntă. ”Ne bate la cap”

Ce spune Camelia Potec despre nuntă. ”Ne bate la cap”

04 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Ce spune Camelia Potec despre nuntă. ”Ne bate la cap”
Galerie Foto 12
Ce spune Camelia Potec despre nuntă

Camelia Potec, fostă campioană olimpică la înot, a făcut declarații despre nunta sa. Aceasta formează o familie alături de Sebastian Tudor, cu care are două fetițe.

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, a devenit mamă pentru prima oară în anul 2018, când a adus pe lume o fetiță, Caelia Ioana. Sebastian Tudor, partenerul de viață al Cameliei Potec, este om de afaceri.  Camelia Potec a devenit mămică pentru a doua oară în luna octombrie 2023, când a adus pe tot o fetiță – Celia-Gabriela.

Camelia Potec și Sebastian Toader nu au făcut însă nuntă. Fosta sportivă de performanță a declarat, la emisiunea ”Vacanță de vedetă”, de la Antena Stars, că își dorește acest lucru, însă nu știe exact când va avea loc evenimentul.

Ce spune Camelia Potec despre nuntă. ”Până în 2030, vom găsi un moment”

”Eu vreau să ne căsătorim. (…) Este cam aglomerată vara pentru noi, dar până în 2030, vom găsi un moment. Plus că acum Caelia, fata cea mare, ne bate la cap și ea își dorește să ne organizeze ea nunta, la cei șapte anișori”, a mărturisit Camelia Potec, potrivit spynews.ro.

În urmă cu ceva timp, la emisiunea ”Viața fără filtru”, de la Antena Stars, Camelia Potec explica cum s-a schimbat relația sa de cuplu după ce a devenit mămică pentru a doua oară:

”Ca orice femeie, îmi doresc să excelez și pe parte privată, și pe parte profesională, așa cum m-am obișnuit de mică. Acum, de când sunt mamă de două fetițe, încerc să fiu și o mamă bună pentru fiicele mele și să petrec timpul și cu ele. (…) Suntem mult mai organizați decât am fost când aveam o singură fetiță și cred că asta ne apropie și pe noi, ca relație, pe mine și pe partenerul meu de viață, ne înțelegem mai bine, nu mai avem timp de ceartă, nu mai avem timp pentru păreri diferite”.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
15:20
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
POLITICĂ Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
15:04
Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
ULTIMA ORĂ Parchetul General începe urmărirea penală împotriva celor care instigă public împotriva magistraților. A deschis 3 dosare.
14:09
Parchetul General începe urmărirea penală împotriva celor care instigă public împotriva magistraților. A deschis 3 dosare.
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
ECONOMIE Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
13:53
Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ADN-ul de lup se ascunde în majoritatea câinilor, au descoperit oamenii de știință

Cele mai noi