Când intră alocațiile și sprijinul de creștere copil în ianuarie 2026. Autoritățile au anunțat și ora exactă

Este oficial: alocațiile și sprijinul de creștere copil vor intra în ianuarie 2026 cu zi întârziere față de data obișnuită. Anul acesta, banii vor fi virați vineri, 9 ianuarie.
Important de știut, scrie Newsweek: de obicei, sumele de bani intră în conturi după ora 12:00 în ziua menționată.
În mod normal, alocațiile pentru copii intrau în conturi în data de 8 a fiecărei luni, ceea ce înseamnă că banii trebuiau să fie distribuiți azi, joi, 8 ianuarie 2026. Dar, cum anul acesta a debutat cu mai multe zile libere legale, precum 1 și 2 ianuarie, respectiv 6 și 7 ianuarie, plata a fost decalată.
Astfel, oficial, alocațiile și sprijinul de creștere copil vor ajunge la beneficiari cu o zi întârziere, adică vineri, 9 ianuarie, în loc de joi.
„Plăți beneficii sociale în conturi bancare – ianuarie 2026:
În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru copii de la stat se acordă după cum urmează:
