Când intră alocațiile și sprijinul de creștere copil în ianuarie 2026. Autoritățile au anunțat și ora exactă

Este oficial: alocațiile și sprijinul de creștere copil vor intra în ianuarie 2026 cu zi întârziere față de data obișnuită. Anul acesta, banii vor fi virați vineri, 9 ianuarie.

Important de știut, scrie Newsweek: de obicei, sumele de bani intră în conturi după ora 12:00 în ziua menționată.

De ce s-au întârziat plățile

În mod normal, alocațiile pentru copii intrau în conturi în data de 8 a fiecărei luni, ceea ce înseamnă că banii trebuiau să fie distribuiți azi, joi, 8 ianuarie 2026. Dar, cum anul acesta a debutat cu mai multe zile libere legale, precum 1 și 2 ianuarie, respectiv 6 și 7 ianuarie, plata a fost decalată.

Astfel, oficial, alocațiile și sprijinul de creștere copil vor ajunge la beneficiari cu o zi întârziere, adică vineri, 9 ianuarie, în loc de joi.

„Plăți beneficii sociale în conturi bancare – ianuarie 2026:

Începând cu 09.01.2026 – alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile și sprijinul pentru creșterea copilului, precum și stimulentele de inserție;

Începând cu 14.01.2026 – indemnizațiile pentru nevăzători, indemnizațiile pentru persoane cu handicap și bugetul complementar;

Începând cu 20.01.2026 – venit minim de inserție, alocațiile de plasament și indemnizațiile de hrană”, se arată într-o informare de presă de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța.

Câți bani se dau anul acesta

În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru copii de la stat se acordă după cum urmează:

719 lei/lună pentru copiii până la doi ani (trei ani în cazul copilului cu handicap);

292 lei/lună pentru copiii cu vârsta între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;

719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

