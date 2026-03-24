Prima pagină » Actualitate » Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Ce spune un farmacist despre factorii care ar trebui luați în considerare

Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Ce spune un farmacist despre factorii care ar trebui luați în considerare

Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Ce spune un farmacist despre factorii care ar trebui luați în considerare

Un expert a vorbit despre momentul în care se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Iată ce spune Claudia Leiceaga Vega despre administrarea acestor medicamente și despre factorii care ar trebui luați în considerare, precum mahmureala sau durerile menstruale.

Ezitarea între a lua ibuprofen sau paracetamol atunci când te confrunți cu o durere de cap, dureri musculare sau apariția febrei este o dilemă comună. Deși ambele se numără printre cele mai frecvent utilizate medicamente, ele au funcții și profiluri de siguranță distincte, care sunt importante de înțeles pentru a evita compromiterea sănătății, scrie elDiarioar.com.

Prin urmare, pentru a alege corect, primul pas este identificarea disconfortului. Dacă suferim de dureri musculare, o entorsă, dureri menstruale, dureri de dinți sau dureri în gât, farmacistul recomandă ibuprofenul, deoarece „durerea este însoțită de inflamație”.  Cu toate acestea, pentru tratarea febrei și a durerii ușoare până la moderate, cum ar fi durerile de cap sau starea generală de rău asociată cu răcelile sau gripa, expertul recomandă paracetamol.

Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul. Sursă foto: Shutterstock

Când se administrează ibuprofenul sau paracetamolul

„De fapt, este adesea prezent în multe medicamente pentru răceală și gripă. Paracetamolul este de obicei cea mai potrivită opțiune pentru persoanele cu probleme de stomac, cum ar fi gastrita, refluxul sau ulcerele, deoarece nu irită mucoasa gastrică așa cum pot antiinflamatoarele.

Ibuprofenul, fiind un antiinflamator, poate irita stomacul și trebuie utilizat cu precauție la persoanele cu probleme gastrice sau renale sau care iau anticoagulante sau alte medicamente care pot interacționa cu AINS”, spune ea.

Expertul recomandă evitarea paracetamolului în cazurile de mahmureală, „deoarece este metabolizat în principal în ficat, la fel ca alcoolul”.

”Cel mai bun sfat este să evitați să luați analgezice în timp ce există încă alcool în organism”, spune ea.

După cât timp acționează medicamentul

Timpii de absorbție pot varia în funcție de doză, formula farmaceutică și caracteristicile fiecărei persoane.

„În general, paracetamolul începe să-și facă efectul între 30 și 45 de minute după administrare, în timp ce ibuprofenul poate începe să se simtă între 30 și 60 de minute. În ambele cazuri, efectul maxim este atins între una și două ore după administrare, iar acțiunea sa durează de obicei aproximativ patru până la șase ore.

Este important să respectați întotdeauna dozele recomandate și, în orice caz, să consultați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți îndoieli, dacă durerea sau febra persistă sau dacă luați alte medicamente”, explică farmacistul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe