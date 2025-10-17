Semnalele care anunță o defecțiune gravă. Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire, oferă multor români sentimentul de independență energetică. Apă caldă și căldură la discreție, însă rămâi dependent de furnizorul de gaze naturale.

În ciuda confortului, centralele de apartament ridică și unele semne de întrebare legate de siguranță. Una dintre cele mai frecvente temeri este legată de posibilitatea unei explozii.

Cum pot să apară defecțiuni la centralele de apartament

Mulți proprietari care au centrale pe gaz neglijează accesoriile de control al temperaturii, precum termostatele sau cronometrele. Aceste dispozitive nu doar optimizează consumul de energie, ci și protejează sistemul împotriva supraîncălzirii.

De exemplu, dacă pleci pentru o perioadă mai lungă, este recomandat să nu scoți centrala din priză. În acest fel, sistemul de protecție împotriva înghețului rămâne activ, prevenind avariile din sezonul rece.

O altă greșeală frecventă este setarea unei temperaturi prea ridicate, care duce la uzura rapidă a centralei și la un consum crescut de gaz. Durata de viață a echipamentului poate fi prelungită printr-o utilizare corectă și prin instalarea unor filtre magnetice anticalcar, esențiale mai ales în locuințele cu țevi vechi sau apă dură.

Sunt sau nu nocive centralele de apartament?

Cercetările făcute recent atrag atenția asupra efectelor nocive ale noxelor eliminate de centralele pe gaz. Din păcate, unele modele instalate incorect nu evacuează corect gazele arse, iar acestea se pot transforma în pericole reale pentru sănătate.

Printre substanțele eliberate se numără oxizii de azot, care pot provoca hipertensiune și alte afecțiuni cardiovasculare grave.

În ce situații există risc de explozie

Centralele moderne sunt concepute să respecte norme stricte de siguranță, iar riscul de explozie este redus. Totuși, pericolul poate apărea din cauza unor factori precum:

Instalare sau întreținere necorespunzătoare – lucrările efectuate de persoane neautorizate pot duce la scurgeri de gaze;

Defecțiuni ale echipamentului – supapele de siguranță, senzorii sau alte componente pot ceda dacă nu sunt verificate periodic;

Presiune excesivă – creșterea presiunii în sistem poate cauza fisuri sau chiar o explozie;

Erori umane – utilizarea greșită a centralei sau neglijarea semnelor de avertizare pot avea consecințe grave.

Recomandările autorului: