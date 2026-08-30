Iată când se folosește „decât” și când „doar”. Greșeala gramaticală pe care 1 dintre 3 români o face. Sigur ai auzit și tu folosindu-se greșit aceste două cuvinte.

“Decât” se folosește exclusiv în construcții în care verbul-predicat este la forma negativă. Exemplu: „Nu mai avem decât o pâine”, în timp ce semiadverbele “doar” și “numai” sunt folosite în structuri cu forme afirmative ale verbului-predicat, exemplu: “Avem doar o pâine”, potrivit Digi24.

Alte exemple ar fi: „Este doar un simplu test”. (deci, aici, avem forma afirmativă) sau „Nu sunt decât niște exerciții”.

Alte exemple de cuvinte pe care românii le folosesc greșit sunt: „Voiam” sau ”Vroiam”. Astfel că, cei mai mulți dintre români folosesc varianta greșită. Iată care este varianta corectă.

Potrivit Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM), forma corectă a verbului la imperfect este este „voiam”. Dar de ce anume apare această confuzie? Ei bine, în limba română există două verbe diferite cu înțeles similar: verbul „a voi” și verbul „a vrea”.

La timpul verbal imperfect, „a voi” devine: eu/el/ei voiam, voiai, voia. Iar verbul „a vrea”, la timpul imperfect devine eu/el/ei vream, vreai, vrea.

Prin urmare, forma „vroiam” este o combinație hibridă între „voiam” și „vream”. Cu toate că este foarte des întâlnită în vorbirea curentă, ea este considerată greșită în limba română.