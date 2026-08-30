Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 30 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cameron Diaz, născută pe 30 august 1972, în San Diego, California, Statele Unite, este o actriță, fost fotomodel și autoare americană, cunoscută pentru rolurile sale din filme de comedie, dar și pentru interpretările din producții de acțiune și dramă. Și-a început cariera ca model, iar la începutul anilor ‘90 a făcut trecerea către cinematografie. Debutul său cinematografic a avut loc în 1994, când a jucat alături de Jim Carrey în filmul The Mask. În anii următori, a jucat în filme precum My Best Friend’s Wedding, There’s Something About Mary, Charlie’s Angels, Shrek, unde i-a dat voce personajului Fiona, și The Holiday. A fost nominalizată de mai multe ori la Globurile de Aur pentru interpretările sale. În 2014, a ales să se retragă pentru o perioadă din actorie și să se concentreze asupra vieții personale și a altor proiecte. În această perioadă, a publicat și cărți despre sănătate și stil de viață. A revenit pe ecrane în 2025, în filmul Back in Action, alături de Jamie Foxx. Prin talentul, carisma și diversitatea rolurilor, Cameron Diaz a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood.

La 30 august 1877, armata română a participat la unul dintre cele mai importante momente ale Războiului de Independență: asaltul asupra redutelor otomane de la Plevna, în Bulgaria. Forțele române, aflate sub comanda principelui Carol I, au luptat alături de armata rusă împotriva trupelor Imperiului Otoman. Atacul a avut ca obiectiv cucerirea fortificațiilor otomane care apărau orașul Plevna, un punct strategic important. Luptele au fost extrem de dificile, iar soldații români au întâmpinat o rezistență puternică. În timpul atacului, trupele române au reușit să cucerească reduta Grivița 1, una dintre cele mai importante poziții defensive otomane. Deși asaltul din 30 august nu a dus imediat la cucerirea Plevnei, participarea armatei române a avut o importanță deosebită în desfășurarea războiului. În cele din urmă, Plevna a fost cucerită în decembrie 1877, iar România și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman. Luptele de la Plevna au rămas în istorie ca un simbol al curajului și sacrificiului soldaților români în Războiul de Independență.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1871: Ernest Rutherford 🇳🇿🧪 laureat Nobel pentru Chimie în 1908, considerat „părintele” fizicii nucleare

🎂1913: Vlad Voiculescu 🇷🇴🧠 medic neurolog, membru titular al Academiei Române

🎂1930: Warren Buffett 🇺🇸💵 investitor, om de afaceri și filantrop, CEO al Berkshire Hathaway, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume

🎂1937: Bruce McLaren 🇳🇿🏁 pilot de Formula 1 și totodată fondator al echipei McLaren. Între 1959 și 2003 a fost deținătorul recordului de cel mai tânăr pilot care a câștigat o cursă de F1. A decedat pe circuit, la doar 32 de ani

🎂1952: Daniel Dăianu 🇷🇴🪙 economist

🎂1958: Anna Politkovskaia 🇷🇺✒️ militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia. S-a numărat printre cei mai proeminenți oponenți ai regimului Vladimir Putin. A fost asasinată în fața locuinței sale

🎂1972: Cameron Diaz 🇺🇸🎬 cunoscută în mare parte datorită rolurilor sale din The Mask și Îngerii lui Charlie

🎂1982: Andy Roddick 🇺🇸🥎 Fost nr. 1 ATP, a câștigat 32 de titluri la simplu și 4 la dublu. Deține un titlu de Grand Slam la U.S. Open și a jucat alte 4 finale, 3 la Wimbledon și una la U.S. Open, toate pierdute în fața lui Roger Federer

Decese 🕯

🕯️1877: Nicolae Valter Mărăcineanu 🇷🇴★ ofițer român, căzut eroic în luptele din cadrul Războiului de Independență al României purtat contra turcilor. A căzut la datorie în timp ce înfigea pe parapetul redutei turcești Grivița drapelul Regimentului 8 linie, la 30 august 1877

🕯️1950: Alexandru Lapedatu 🇷🇴✒️ fost ministru al cultelor și artelor în șase guverne și ministru de stat în patru guverne, președinte al Senatului, membru titular al Academiei Române, președintele acesteia și secretarul său general. În 1950, regimul comunist i-a anulat pensia, lăsându-l fără nici un venit. A fost arestat în noaptea de 5/6 mai 1950 în grupul „demnitarilor”. A murit pe 30 august 1950 în închisoarea din Sighetu Marmației și a fost îngropat în groapa comună fără semn pe mormânt. Cenotaful său se află în cimitirul „Groaveri” din Brașov

🕯️2003: Charles Bronson 🇺🇸🎬 House of Wax (1953), The Magnificent Seven (1960), The Great Escape (1963), The Dirty Dozen (1967), Once Upon a Time in the West (1968), Rider on the Rain (1970), Red Sun (1971), The Mechanic (1972), Death Wish (1974), Hard Times (1975), The White Buffalo (1977), Death Hunt (1981), 10 to Midnight (1983), The Evil That Men Do (1984), Murphy’s Law (1986)

🕯️2015: Wes Craven 🇺🇸🎥regizor francizele A Nightmare on Elm Street, Scream

🕯️2015: Dan Iordăchescu 🇷🇴🎼 bariton

🕯️2019: Franco Columbu 🇮🇹💪 dublu campion Mr. Olympia (1976, 1981)

🕯️2022: Gheorghe Berceanu 🇷🇴🤼 laureat cu aur la München 1972 și cu argint la Montreal 1976

🕯️2022: Mihail Gorbaciov 🇷🇺🗣️ conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991

🕯️2023: Mohamed Al-Fayed 🇪🇬💷 om de afaceri egiptean cu o avere estimată la 900 milioane £ Al cincilea copil, Dodi, din prima căsătorie a lui Fayed, a murit într-un accident la Paris în 1997, alături de Diana, Prințesă de Wales și Henri Paul, șoferul mașinii, care era angajat al hotelului Hôtel Ritz Paris, aflat în proprietatea lui Fayed. A murit la 94 de ani

Calendar 🗒️

🗒️1265: Prima mențiune documentară a Hunedoarei

🗒️1535: S-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitorie a lui Petru Rareș, domn al Moldovei

🗒️1698: A apărut, la Iași, prima scriere filosofică românească: Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, de Dimitrie Cantemir

🗒️1877: Asaltul armatei române asupra redutei turcești Plevna, în timpul războiului pentru independență

🗒️1881: Inginerul Clement Ader a patentat teatrofonul, primul sistem audio-stereo în Franța

🗒️1940: A fost încheiat al doilea protocol al Dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei, Nord-vestul Transilvaniei, cunoscut istoriografic sub numele de Transilvania de Nord

🗒️1941: Intră în vigoare Acordul de la Tighina, un tratat semnat de Germania nazistă și România privind problemele de administrare, economice și de securitate ale Transnistriei

🗒️1944: România a rupt, după lovitura de stat de la 23 august, relațiile diplomatice cu Ungaria horthystă

🗒️1948: A fost creată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea)

🗒️1974: Un tren internațional deraiază la intrarea în Gara Centrală din Zagreb. Catastrofa feroviară duce la decesul a 153 de persoane

🗒️1974: La Tokyo are loc atentatul asupra sediului Mitsubishi, care provoacă decesul a 8 persoane și la rănirea a altor 376

🗒️1981: Președintele Iranului, Mohammad Ali Rajai, și primul ministru, Mohammad Javad, au fost uciși într-un atac cu bombe efectuat asupra clădirii guvernului

🗒️1984: Primul zbor al navetei Discovery. Ultimul zbor va fi în 2011

🗒️1986: Are loc Cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,1, produs la o adâncime de 140 km, soldat cu peste 150 decese (neoficial) în România și Republica Moldova

🗒️2005: Uraganul Katrina a devastat sudul SUA

🗒️2021: Generalul Corpului de marină Kenneth McKenzie Jr. anunță că ultimele trupele americane au părăsit Afganistanul, încheind implicarea SUA în războiul din Afganistan. Joe Biden confirmă sfârșitul războiului printr-o declarație

🗒️2021: Programul ONU pentru Mediu anunță că benzina cu plumb pentru vehiculele rutiere a fost eliminată treptat la nivel global, la o sută de ani de la introducerea sa