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Cadavru descoperit în apa Mării Negre, la Costinești, sâmbătă seara. Anchetatorii încearcă să afle identitatea victimei

Cadavru descoperit în apa Mării Negre, la Costinești, sâmbătă seara. Anchetatorii încearcă să afle identitatea victimei Galerie Foto 1
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Cadavrul unui tânăr a fost descoperit în apa Mării Negre, la Costinești, sâmbătă seara, 29 august 2026. La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție, iar anchetatorii încearcă să afle identitatea victimei. Presa locală susține că ar fi vorba despre un tânăr de 27 de ani.

Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea persoanei găsite în mare și circumstanțele decesului. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre victimă sau despre cauzele morții. Trupul va fi dus la morgă pentru necropsie, care va stabili cauza exactă a decesului. Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările tragediei de la Costinești.

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Tânăr găsit decedat la Costinești

Potrivit Replica Online, ar fi vorba despre un tânăr de 27 de ani.

„Sâmbătă, 29 august a.c., în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în apa mării, în zona localității Costinești, a fost descoperit cadavrul unei persoane.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia, precum și criminaliști.

Cercetările sunt continuate în vederea verificării identității persoanei.

Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, transmit autoritățile.

În urmă cu două zile, un turist de 61 de ani din Brașov, venit pe litoral cu familia, a murit înecat, după ce ar fi intrat de 3 ori în mare și scos din valuri, de fiecare dată, de salvamari.

Cadavru descoperit plutind în Dunăre

Vă reamintim că un alt cadavru a fost descoperit, în luna mai, plutind în derivă în fluviul Dunărea, la km fluvial 751. La fața locului s-au deplasat polițiștii, un criminalist și un echipaj medical. Victima este un bărbat, iar cadavrul a fost scos la mal. La examinarea preliminară, nu au fost identificate urme de violență.

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