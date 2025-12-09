Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante

Regulile privind concediul de odihnă ridică numeroase întrebări pentru angajați, în special atunci când rămân cu zile neefectuate de la un an la altul. Ce se întâmplă cu acestea, cât pot fi păstrate și mai ales în ce situație pot fi compensate în bani sunt aspecte prevăzute clar în legislația muncii, iar respectarea lor este obligatorie atât pentru angajat, cât și pentru angajator, sintetizează Playtech.

Concediul de odihnă este un drept garantat tuturor salariaților, iar Codul Muncii stabilește că durata minimă legală este de 20 de zile lucrătoare pe an. În anumite domenii sau în baza contractelor colective de muncă, numărul zilelor poate fi mai mare. Important de reținut este că acest drept nu poate fi restricționat în nicio situație și nu depinde de circumstanțele personale sau profesionale ale angajatului.

Acest drept este considerat personal și inalienabil, ceea ce înseamnă că nu poate fi cedat altei persoane și nici nu se poate renunța la el. Angajatorul nu îl poate limita, indiferent de context, iar salariatul nu îl poate transfera unui coleg.

Cum se plătește concediul și cine beneficiază de indemnizație

În perioada concediului de odihnă, angajatul primește o indemnizație care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, la care se adaugă sporurile și indemnizațiile permanente prevăzute în contractul de muncă. Această indemnizație reprezintă plata aferentă zilelor de concediu efectuate.

Există însă excepții. Personalul didactic plătit „cu ora” nu beneficiază de concediu de odihnă plătit pentru perioada lucrată în acest regim. Totodată, această categorie nu primește indemnizații pentru zilele neefectuate în momentul încetării contractului.