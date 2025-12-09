Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante

Regulile privind concediul de odihnă ridică numeroase întrebări pentru angajați, în special atunci când rămân cu zile neefectuate de la un an la altul. Ce se întâmplă cu acestea, cât pot fi păstrate și mai ales în ce situație pot fi compensate în bani sunt aspecte prevăzute clar în legislația muncii, iar respectarea lor este obligatorie atât pentru angajat, cât și pentru angajator, sintetizează Playtech.
Concediul de odihnă este un drept garantat tuturor salariaților, iar Codul Muncii stabilește că durata minimă legală este de 20 de zile lucrătoare pe an. În anumite domenii sau în baza contractelor colective de muncă, numărul zilelor poate fi mai mare. Important de reținut este că acest drept nu poate fi restricționat în nicio situație și nu depinde de circumstanțele personale sau profesionale ale angajatului.
Acest drept este considerat personal și inalienabil, ceea ce înseamnă că nu poate fi cedat altei persoane și nici nu se poate renunța la el. Angajatorul nu îl poate limita, indiferent de context, iar salariatul nu îl poate transfera unui coleg.
În perioada concediului de odihnă, angajatul primește o indemnizație care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, la care se adaugă sporurile și indemnizațiile permanente prevăzute în contractul de muncă. Această indemnizație reprezintă plata aferentă zilelor de concediu efectuate.
Există însă excepții. Personalul didactic plătit „cu ora” nu beneficiază de concediu de odihnă plătit pentru perioada lucrată în acest regim. Totodată, această categorie nu primește indemnizații pentru zilele neefectuate în momentul încetării contractului.
O altă clarificare importantă este că sărbătorile legale nu sunt incluse în zilele de concediu de odihnă, acestea fiind acordate separat.
Atunci când un angajat nu își poate lua concediul integral într-un an, din motive justificate, angajatorul are obligația să îi acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor. Această prevedere oferă flexibilitate atât angajatului, cât și angajatorului, asigurând totodată respectarea dreptului la odihnă.
Zilele de concediu neefectuate pot fi reportate doar în această perioadă și trebuie acordate în mod real, nu compensate financiar, cu o singură excepție prevăzută de lege.
Codul Muncii stabilește clar că zilele de concediu neefectuate pot fi compensate în bani doar în cazul încetării contractului individual de muncă. Aceasta este singura situație în care plata este permisă și obligatorie. Dacă angajatul părăsește compania cu zile de concediu restante, acestea trebuie transformate în indemnizație și plătite corespunzător.
În orice alt context, salariații nu pot solicita plata concediului neefectuat, iar angajatorul nu are obligația de a oferi bani în locul zilelor libere. Legea urmărește astfel ca angajații să beneficieze efectiv de perioada de odihnă, nu să o transforme în venit suplimentar, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă încetează.
Concediul de odihnă este un drept fundamental, garantat tuturor angajaților, iar modul în care se acordă sau se reportează este reglementat strict. Zilele neefectuate pot fi păstrate timp de 18 luni, însă plata lor este posibilă numai la încetarea contractului. În rest, angajații trebuie să beneficieze efectiv de aceste zile libere, iar angajatorul are obligația de a le acorda.
Recomandarea autorului: Modul de calcul pentru PLATA concediului medical a suferit modificări importante în 2025. Câți bani primești acum, în funcție de salariu