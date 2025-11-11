Când sunt obligatorii ANVELOPELE de iarnă conform Codului Rutier 2025? Ce alte echipamente trebuie să ai în mașină

Iarna aduce, an de an, aceeași întrebare pe buzele multor șoferi: ce este impus prin lege și ce ține doar de prevenție. Potrivit Codului Rutier 2025, singura obligație clară pentru autoturisme este folosirea anvelopelor de iarnă omologate, însă și acestea sunt obligatorii doar într-un caz.

A început deja sezonul rece și mulți șoferi se grăbesc să-și monteze cauciucurile de iarnă. Deși Codul Rutier nu aduce modificări majore în 2025 în privința dotărilor obligatorii pe timp de iarnă, reamintește șoferilor regulile esențiale pentru circulația în siguranță.

Cea mai importantă prevedere rămâne aceea că autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Polițiștii pot verifica atât uzura pneurilor, cât și marcajele omologate, iar lipsa cauciucurilor corespunzătoare poate duce la amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

În cazul autoturismelor, legea nu impune transportarea în portbagaj a unor obiecte precum lopată, nisip sau lanțuri antiderapante. Acestea devin însă obligatorii doar pentru vehiculele de marfă cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone și pentru autobuzele sau microbuzele cu mai mult de nouă locuri, care pot monta lanțuri pe axele de tracțiune, conform indicațiilor tehnice, scrie Playtech.ro.

Când ești obligat să montezi anvelopele de iarnă

Codul Rutier nu stabilește o dată fixă pentru trecerea la cauciucurile de iarnă, obligația fiind condiționată de starea carosabilului. Atâta timp cât drumul este uscat și temperaturile sunt pozitive, șoferii pot circula legal cu anvelope de vară. În schimb, imediat ce apare zăpada, gheața sau poleiul, mașina trebuie echipată corespunzător.

Sunt considerate conforme anvelopele inscripționate M+S, M.S., M&S și/sau cele care poartă simbolul fulgului de zăpadă pe munte. Dincolo de cerințele legale, specialiștii recomandă înlocuirea pneurilor atunci când adâncimea benzii de rulare scade sub 4 milimetri, chiar dacă limita legală minimă este 1,6 mm, pentru a evita pierderea aderenței.

Deși legea nu le impune, autoritățile recomandă ca fiecare șofer să aibă în mașină racletă, perie pentru zăpadă, pătură, mănuși, lanternă și cabluri de pornire. Pe drumurile montane sau izolate, o lopată pliabilă, o rezervă de apă și lanțuri potrivite pentru roți pot fi esențiale în caz de blocaj.

Totodată, este indicat să se verifice periodic lichidul de parbriz rezistent la îngheț, ștergătoarele, presiunea în pneuri, bateria și densitatea antigelului, operațiuni simple care pot preveni defecțiuni costisitoare.

Conducerea unui vehicul fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite de gheață sau polei poate aduce amenzi considerabile și suspendarea certificatului de înmatriculare, până la remedierea situației.

Mai grav, în caz de accident, lipsa pneurilor corespunzătoare poate afecta despăgubirile oferite de asigurător, fiind considerată o neadaptare la condițiile de drum.

Pentru a evita problemele, șoferii sunt sfătuiți să păstreze în mașină dovada dimensiunilor și marcajelor anvelopelorși să învețe din timp cum se montează lanțurile, acasă, pe teren uscat.