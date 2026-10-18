Câți bani câștigă Eva Măruță într-o lună, la doar 11 ani. Mulți români nu produc această sumă într-un an întreg de muncă. Fiica lui Cătălin și a Andrei Măruță rivalizează pecuniar cu celebrii ei părinți.

Calculul veniturilor lunare pentru Eva Măruță se bazează pe mai multe surse digitale și proiecte media, precum TikTok, YouTube, campanii de promovare/reclamă și proiecte cinematografice/evenimente.

TikTok & rețele sociale

Platformele de analiză a influencerilor (cum este Influencer Marketing Hub) estimează că o postare sponsorizată sau monetizată pe contul ei de TikTok generează între 235 $ și 400 $ (aproximativ 1.100 lei – 1.850 lei).

Cu o activitate constantă de 8–12 postări/clipuri reprezentative pe lună, veniturile doar din platformele sociale scurte se ridică la 1.500 € – 3.000 € / lună (aproximativ 7.500 lei – 15.000 lei).

YouTube (canalul personal)

Canalul de YouTube „Eva Maria Măruță” generează venituri lunare din vizualizări în funcție de volumul de videoclipuri postate. AdSense-ul YouTube și parteneriatele dedicate pe canal aduc o medie de 500 € – 1.500 € / lună (aproximativ 2.500 lei – 7.500 lei).

Contracte de imagine, campanii de brand & proiecte speciale

Campanii de publicitate: reclamele de familie, endorsed-ul de branduri pentru copii/adolescenți și contractele de imagine reprezintă cea mai mare parte a veniturilor. Sumele vehiculate pentru un pachet lunar/campanie integrată variază între 2.000 € și 5.000 € (aproximativ 10.000 lei – 25.000 lei).

Proiecte cinematografice (ex. filmul Tati Part-Time): câștigurile din producții cinematografice se plătesc per proiect/remunerație de actor sau prin cota-parte din box-office. Raportat la o medie lunară, participarea la astfel de proiecte majore adaugă o valoare consistentă bugetului.

Așadar, Eva Măruță câștigă lunar între 4.000 € – 9.500 €, adică 20.000 lei – 47.500 lei (veniturile pot varia în funcție de lună), o sumă pe care mulți români nu reușesc să o producă într-un an întreg.