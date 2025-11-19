Când vin BURSELE. Câți bani va primi fiecare elev pentru lunile septembrie și octombrie 2025.

Când vin BURSELE. Câți bani va primi fiecare elev pentru lunile septembrie și octombrie 2025

Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembrie, anunță Ziarul de Iași.

Anul școlar 2025-2026 vine cu reguli noi privind acordarea burselor, sume ajustate și un calendar de plată fix.

Următoarele tranșe vor fi plătite pe data de 20 a fiecărei luni.

Din păcate, elevii care strâng mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună pierd dreptul la bursă pentru luna respectivă.

În acest an școlar există 4 categorii de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

