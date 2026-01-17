Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei

Chiar dacă mulți se așteptau ca Lolita să fie o cântăreață adevărată, ei trebuie să afle că nu este reală, ci este o creație a inteligenței artificiale, însă care a adunat mii de fani, inclusiv românii sunt cuceriți de Lolita.

Lolita a reușit să cucerească utilizatorii TikTok cu vocea ei suavă, în timp ce interpretează piese pline de emoție. Ceea ce a atras cu adevărat publicul este aspectul ei fizic, care îi lasă pe mulți utilizatori fără cuvinte, însă ea nu este reală, precizează Antena 1.

Cine este Lolita, cântăreața care face furori pe TikTok

TikTok-ul a fost asaltat de clipuri cu Lolita în timp ce interpretează tot felul de piese triste în română. Vocea ei puternică, dar și aspectul natural au cucerit instant inimile românilor care o urmăresc pe cântăreața generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„De mult n-am mai văzut o femeie atât de frumoasă, naturală!”, scriu internauții.

Pe TikTok, fragmente din piese precum „Pe peronu’ de la gară”, „Cercel” și „Stau la geam” fac deja furori. Pentru majoritate românilor, nu contează că Lolita este o creație a inteligenței artificiale, însă alții sunt îngrijorați de problemele de etică. Ei atrag atenția că astfel de creații pot crea probleme pentru adevărații artiști.

„În următorii ani va fi un > între real și AI”/„AI o să distrugă tot… Și nu numai în industria muzicală”, scriu unii utilizatori.

Cine a creat-o pe Lolita

Tom, creatorul Lolitei, a explicat că acest personaj este digital, iar piesele ei sunt un amestec dintre lăutăreasca veche din anii 90 și beaturi moderne. Milioane de utilizatori au vizionat fragmentele din piesele postate pe TikTok. Cererea a fost atât de mare încât Tom a lansat piesele integral pe YouTube, însoțite de videoclipuri.

„De când am descoperit-o, o ascult mai tot timpul. O fi ea AI, dar are pasiune în voce, iar versurile și melodiile sunt top”/„Doamne, ce FRUMUSEȚE, balsam pentru inimă!”/„Toată lumea vorbește de AI, dar nu vorbesc că versurile bat 30 de ani de versuri ale unor artiști mari din România”/„Este faină linia melodică, nu mă deranjează că este generată cu AI”/„AI… Singura soluție să mai ascultăm muzică bună zilele astea”, sunt doar câteva dintre comentariile de la clipurile postate cu Lolita.

Recomandările autorului: