Capodopera „La Blouse Roumaine” a ajuns pentru prima dată în România. TABLOUL lui Matisse, evaluat la 50.000.000 €, expus la Muzeul Național de Artă

Capodopera „La Blouse Roumaine”, una dintre cele mai valoroase lucrări ale lui Henri Matisse, a sosit pentru prima dată în România și poate fi admirată la Muzeul Național de Artă al României, într-o expoziție dedicată iei românești.

Lucrarea a ajuns în țară printr-un transport special, efectuat cu tiruri neinscripționate și cu un traseu cunoscut doar de trei persoane.

Odată ajunsă la muzeu, pictura de 56 de kilograme a fost instalată în sala principală, în centrul expoziției „RomanIA”, cu ajutorul unei duble ranforsări menite să îi asigure stabilitatea.

Un specialist al Centrului Pompidou, instituția care deține tabloul, a fixat opera în perete și, de acum înainte, nimeni nu o mai poate atinge până în momentul în care va fi repusă în ladă pentru întoarcerea la Paris, în februarie, potrivit Știrileprotv.ro.

Lucrarea „La Blouse Roumaine”, supravegheată 360 de grade

Directorul Muzeului Național de Artă al României, Erwin Kessler, a explicat măsurile stricte de securitate luate pentru protejarea capodoperei.

„În plus, avem o cameră nou-nouță instalată recent, care supraveghează la 360 de grade, filmează în permanență tot ce mișcă în jurul ei și avem în preajma ei un gardian”, a declarat acesta.

Vizitatorii se pot apropia la cel mult un metru de lucrare, însă nu o pot atinge sub nicio formă.

Istoricul de artă Malina Conțu a precizat că accesul asupra tabloului este strict controlat.

„Nu ne putem atinge de ea, de exemplu, din momentul în care curierul și conservatorul au așezat-o pe perete. Noi nu mai avem voie să umblăm la ea până în momentul în care ea va fi dată jos, pusă în ladă și trimisă la Paris în februarie”, a explicat aceasta.

Publicul poate realiza fotografii, însă nu le poate posta pe rețelele sociale.

„E foarte greu, și selfie? Da”, a recunoscut Conțu.

Expoziția „RomanIA”

Pe lângă lucrarea lui Matisse, expoziția reunește peste 300 de piese venite din 25 de muzee din România, Franța, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

Vizitatorii pot vedea de la timbre care ilustrează ia până la lucrări monumentale, precum creația de 10 metri pe 5 metri semnată de Mircea Cantor și împrumutată din colecția Muzeului Louis Vuitton.

„E o lucrare alcătuită din 48 de ii împletite, care intră într-un fel de horă. Este expansiunea spre infinit a iei noastre populare. Toate iile sunt făcute în Maramureș”, a explicat Erwin Kessler, precizând că opera aparține Fundației Vuitton și a fost concepută în Franța.

Muzeul a lansat și un kit educațional pentru elevi, menit să îi familiarizeze cu istoria și simbolistica iei românești.