„Caracatița corupției” din Ucraina pare să se extindă vertiginos în 2026. Noul șef de cabinet al președinelui ucrainean, Volodimir Zelenski, este atras și el într-un scandal de corupție care zguduie Kievul de luni de zile.

Presa din Ucraina scrie că, o persoană care corespunde descrierii lui Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial, i-ar fi cerut adjunctului său să spele bani pentru a plăti cauțiunea unui fost ministru.

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Kirilo Budanov a fost numit oficial în funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei (șef de cabinet al lui Zelenski) pe 2 ianuarie 2026. El a preluat această poziție în urma demisiei predecesorului său, Andrii Iermak, vizat și el de o anchetă anticorupție.

Cel mai mare scandal de corupție din sectorul energetic ucrainean

Totul începe cu cazul „Midas” (sau Operațiunea Midas), una dintre cele mai mari și răsunătoare anchete de corupție din istoria recentă a Ucrainei, care a vizat sectorul energetic și, în mod specific, compania nucleară de stat din Ucraina, Energoatom.

Investigația, coordonată de Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Anticorupție (SAPO), a devenit publică în noiembrie 2025 și a scos la iveală o schemă masivă prin care s-au deturnat peste 100 de milioane de dolari.

Creierul întregii afaceri este considerat omul de afaceri Timur Mindici, un vechi prieten și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. Mindici a reușit să fugă din țară chiar înaintea perchezițiilor din noiembrie 2025.

În noiembrie 2025, în urma a peste 70 de percheziții simultane, miniștrii Svitlana Hrînciuk (Energie) și Herman Galușcenko (Justiție / fost ministru al energiei) au fost demiși. În februarie 2026, Herman Halușcenko a fost arestat în timp ce încerca să fugă din Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, demis și arestat

Andrii Iermak este un alt nume care a ieșit la iveală în marele scandal de corupție asociat companiei energetice Energoatom. Andrii Iermak a fost cel mai puternic consilier și șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. El a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie 2025, fiind ulterior arestat preventiv în mai 2026, pentru spălare de bani și participare într-un grup infracțional organizat alături de Timur Mindici.

După ce locuința acestuia a fost percheziționată de oamenii justiției, presiunea publică și politică masivă l-a forțat pe Iermak să își depună demisia. În prezent, acesta se află în libertate condiționată după ce a fost eliberat din arest preventiv în schimbul unei cauțiuni substanțiale. Din cauza procesului de corupție, acesta are interdicția de a părăsi țara. La începutul acestui an, Zelenski l-a ales ca nou șef de cabinet pe liderul serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov.

Fosta adjunctă a lui Zelenski, demisă și arestată

Totuși, în luna august a acestui an, Irina Mudra, adjunctă a șefului biroului lui Zelenski a fost arestată de Înalta Curte Anticorupție de la Kiev. Potrivit rapoartelor din presa ucraineană, Irina Mudra a fost implicată în celebrul „Caz Midas” ca urmare a unei alianțe infracționale secrete destinate salvării fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko.

Așa cum am precizat mai sus, în februarie 2026, Gherman Galușcenko a fost arestat în dosarul „Midas”. Instanța i-a stabilit o cauțiune uriașă de 150 de milioane de grivne (circa 3,4 milioane de dolari) pentru a fi cercetat în libertate. Irina Mudra a ajutat la spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari) care au fost depuse pentru cauțiunea lui Gherman Galușcenko.

Astăzi, 16 septembrie 2026, Kyiv Independent, care citează site-ul de știri Bihus.info, relatează că Timur Mindich, un colaborator al lui Zelenski, i-ar fi cerut unei persoane care corespunde descrierii lui Budanov să coopereze în vederea plății cauțiunii lui Galușcenko.

„O persoană care corespunde descrierii lui Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial, ar fi cerut adjunctului său, Irina Mudra, să spele bani pentru a plăti cauțiunea fostului ministru al Energiei și Justiției, Gherman Galușcenkoo, potrivit textului scurs al actului de acuzare împotriva lui Mudra, publicat de site-ul de știri Bihus.info în seara zilei de 15 septembrie.“, scrie Kyiv Independent.

Conform textului, funcționarul a supravegheat apoi acțiunile lui Mudra în cadrul presupusei scheme de spălare de bani descoperită de Biroul Național Anticorupție (NABU).

Textul scurs în presă nu l-ar menționa pe Budanov pe nume. Cu toate acestea, acuzațiile îl identifică pe acesta ca fiind un funcționar al Biroului Președintelui și șeful lui Mudra, precizând că ea încerca să intre în grațiile acelei persoane, a relatat Bihus.info, citat de Kyiv Independent.

„Mudra are un singur șef la Biroul Președintelui — Budanov.“, scrie publicația.

În plus, în presupusele transcrieri ale înregistrărilor NABU divulgate către publicația Hromadske în luna august, apar numeroase referiri la „Kirilo”, „Kirilo Oleksiyovici”, șeful anonim al lui Mudra și un înalt funcționar din cadrul Biroului Președintelui. De asemenea, în transcrieri se fac referiri directe la numele de familie al lui Budanov.

Întrebat despre presupusele referiri la persoana sa din înregistrări, Budanov a declarat pentru Hromadske pe 27 august: „Să lăsăm instanța să lămurească lucrurile. Știți, (numele meu) apare în multe contexte.”

Kyiv Independent a solicitat comentarii din partea Biroului Președintelui, a lui Budanov și a lui Mudra și anunță că va publica răspunsurile acestora imediat ce le va primi. NABU a refuzat să comenteze.

Dacă rapoartele din presa ucraineană se confirmă, Kirilo Budanov ar deveni cel puțin al șaptelea oficial, apropiat al lui Zelensiki, vizat de o anchetă de corupție. (vezi aici lista celor mai recente scandaluri de corupție de la Kiev).