Prima pagină » Știri externe » Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție

Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție

Melania Agiu
Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Caracatița corupției” din Ucraina pare să se extindă vertiginos în 2026. Noul șef de cabinet al președinelui ucrainean, Volodimir Zelenski, este atras și el într-un scandal de corupție care zguduie Kievul de luni de zile.

Presa din Ucraina scrie că, o persoană care corespunde descrierii lui Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial, i-ar fi cerut adjunctului său să spele bani pentru a plăti cauțiunea unui fost ministru.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Kirilo Budanov a fost numit oficial în funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei (șef de cabinet al lui Zelenski) pe 2 ianuarie 2026. El a preluat această poziție în urma demisiei predecesorului său, Andrii Iermak, vizat și el de o anchetă anticorupție.

Cel mai mare scandal de corupție din sectorul energetic ucrainean

Totul începe cu cazul „Midas” (sau Operațiunea Midas), una dintre cele mai mari și răsunătoare anchete de corupție din istoria recentă a Ucrainei, care a vizat sectorul energetic și, în mod specific, compania nucleară de stat din Ucraina, Energoatom.

Investigația, coordonată de Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Anticorupție (SAPO), a devenit publică în noiembrie 2025 și a scos la iveală o schemă masivă prin care s-au deturnat peste 100 de milioane de dolari.

Creierul întregii afaceri este considerat omul de afaceri Timur Mindici, un vechi prieten și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. Mindici a reușit să fugă din țară chiar înaintea perchezițiilor din noiembrie 2025.

În noiembrie 2025, în urma a peste 70 de percheziții simultane, miniștrii Svitlana Hrînciuk (Energie) și Herman Galușcenko (Justiție / fost ministru al energiei) au fost demiși. În februarie 2026, Herman Halușcenko a fost arestat în timp ce încerca să fugă din Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, demis și arestat

Andrii Iermak este un alt nume care a ieșit la iveală în marele scandal de corupție asociat companiei energetice Energoatom. Andrii Iermak a fost cel mai puternic consilier și șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. El a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie 2025, fiind ulterior arestat preventiv în mai 2026, pentru spălare de bani și participare într-un grup infracțional organizat alături de Timur Mindici.

După ce locuința acestuia a fost percheziționată de oamenii justiției, presiunea publică și politică masivă l-a forțat pe Iermak să își depună demisia. În prezent, acesta se află în libertate condiționată după ce a fost eliberat din arest preventiv în schimbul unei cauțiuni substanțiale. Din cauza procesului de corupție, acesta are interdicția de a părăsi țara. La începutul acestui an, Zelenski l-a ales ca nou șef de cabinet pe liderul serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov.

Fosta adjunctă a lui Zelenski, demisă și arestată

Totuși, în luna august a acestui an, Irina Mudra, adjunctă a șefului biroului lui Zelenski a fost arestată de Înalta Curte Anticorupție de la Kiev. Potrivit rapoartelor din presa ucraineană, Irina Mudra a fost implicată în celebrul „Caz Midas” ca urmare a unei alianțe infracționale secrete destinate salvării fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko.

Așa cum am precizat mai sus, în februarie 2026, Gherman Galușcenko a fost arestat în dosarul „Midas”. Instanța i-a stabilit o cauțiune uriașă de 150 de milioane de grivne (circa 3,4 milioane de dolari) pentru a fi cercetat în libertate. Irina Mudra a ajutat la spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari) care au fost depuse pentru cauțiunea lui Gherman Galușcenko.

Astăzi, 16 septembrie 2026, Kyiv Independent, care citează site-ul de știri Bihus.info, relatează că Timur Mindich, un colaborator al lui Zelenski, i-ar fi cerut unei persoane care corespunde descrierii lui Budanov să coopereze în vederea plății cauțiunii lui Galușcenko.

„O persoană care corespunde descrierii lui Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial, ar fi cerut adjunctului său, Irina Mudra, să spele bani pentru a plăti cauțiunea fostului ministru al Energiei și Justiției, Gherman Galușcenkoo, potrivit textului scurs al actului de acuzare împotriva lui Mudra, publicat de site-ul de știri Bihus.info în seara zilei de 15 septembrie.“, scrie Kyiv Independent.

Conform textului, funcționarul a supravegheat apoi acțiunile lui Mudra în cadrul presupusei scheme de spălare de bani descoperită de Biroul Național Anticorupție (NABU).

Textul scurs în presă nu l-ar menționa pe Budanov pe nume. Cu toate acestea, acuzațiile îl identifică pe acesta ca fiind un funcționar al Biroului Președintelui și șeful lui Mudra, precizând că ea încerca să intre în grațiile acelei persoane, a relatat Bihus.info, citat de Kyiv Independent.

„Mudra are un singur șef la Biroul Președintelui — Budanov.“, scrie publicația.

În plus, în presupusele transcrieri ale înregistrărilor NABU divulgate către publicația Hromadske în luna august, apar numeroase referiri la „Kirilo”, „Kirilo Oleksiyovici”, șeful anonim al lui Mudra și un înalt funcționar din cadrul Biroului Președintelui. De asemenea, în transcrieri se fac referiri directe la numele de familie al lui Budanov.

Întrebat despre presupusele referiri la persoana sa din înregistrări, Budanov a declarat pentru Hromadske pe 27 august: „Să lăsăm instanța să lămurească lucrurile. Știți, (numele meu) apare în multe contexte.”

Kyiv Independent a solicitat comentarii din partea Biroului Președintelui, a lui Budanov și a lui Mudra și anunță că va publica răspunsurile acestora imediat ce le va primi. NABU a refuzat să comenteze.

Dacă rapoartele din presa ucraineană se confirmă, Kirilo Budanov ar deveni cel puțin al șaptelea oficial, apropiat al lui Zelensiki, vizat de o anchetă de corupție. (vezi aici lista celor mai recente scandaluri de corupție de la Kiev).

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
13:52
Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
AGRICULTURĂ Ursula von der Leyen îi laudă pe fermierii europeni în discursul său despre starea Uniunii. „Sunt cei mai buni din lume, dar sunt insuficient asigurați“. Ce le promite șefa CE agricultorilor
12:43
Ursula von der Leyen îi laudă pe fermierii europeni în discursul său despre starea Uniunii. „Sunt cei mai buni din lume, dar sunt insuficient asigurați“. Ce le promite șefa CE agricultorilor
ULTIMA ORĂ Fostul președinte al Kosovo, condamnat la 25 de ani de închisoare. Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război
12:42
Fostul președinte al Kosovo, condamnat la 25 de ani de închisoare. Hashim Thaci a fost găsit vinovat de crime de război
FLASH NEWS Trump pregătește un nou pachet militar de 2,8 miliarde de dolari pentru Israel: 40.000 de bombe MK-84 și BLU-117
11:48
Trump pregătește un nou pachet militar de 2,8 miliarde de dolari pentru Israel: 40.000 de bombe MK-84 și BLU-117
FLASH NEWS Ursula von der Leyen, ofertă fără precedent către Ottawa. Președinta Comisiei Europene a invitat Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene
11:31
Ursula von der Leyen, ofertă fără precedent către Ottawa. Președinta Comisiei Europene a invitat Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene
FLASH NEWS Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru UE. Europa își pregătește propriul „Articol 4”, pe model NATO
11:05
Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru UE. Europa își pregătește propriul „Articol 4”, pe model NATO
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Un nou trend în online: ce sunt site-urile de dopamină?
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
AUR propune dezbaterea publică a proiectului de lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României
14:08
AUR propune dezbaterea publică a proiectului de lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României
REACȚIE Un fost ministru social- democrat îi acuză pe Ilie Bolojan și pe Dragoș Pîslaru că au îngropat agricultura. Cum puteau fi evitate protestele oierilor
14:04
Un fost ministru social- democrat îi acuză pe Ilie Bolojan și pe Dragoș Pîslaru că au îngropat agricultura. Cum puteau fi evitate protestele oierilor
FLASH NEWS Tánczos Barna confirmă dezvăluirile ciobanului Ghiță făcute la Gândul, privind dificultățile fermierilor de a exporta animale în cazul vaccinării împotriva bolilor: ”Ceea ce spune el este adevărat”
13:47
Tánczos Barna confirmă dezvăluirile ciobanului Ghiță făcute la Gândul, privind dificultățile fermierilor de a exporta animale în cazul vaccinării împotriva bolilor: ”Ceea ce spune el este adevărat”
INFRASTRUCTURĂ Capsula timpului, amplasată în fundația noului stadion din Pitești. Arena va avea 15.200 de locuri. Ministrul Dezvoltării, printre cei prezenți la eveniment
13:44
Capsula timpului, amplasată în fundația noului stadion din Pitești. Arena va avea 15.200 de locuri. Ministrul Dezvoltării, printre cei prezenți la eveniment
EXCLUSIV În ce stare se află jandarmul care ar fi fost lovit cu bâta în cap la protestul ciobanilor. A ajuns la spital cu traumatisme craniene
13:38
În ce stare se află jandarmul care ar fi fost lovit cu bâta în cap la protestul ciobanilor. A ajuns la spital cu traumatisme craniene
REACȚIE USR reamintește că nu face guvern cu PSD, după ce președintele a anunțat consultări cu partidele
13:32
USR reamintește că nu face guvern cu PSD, după ce președintele a anunțat consultări cu partidele

Cele mai noi

Trimite acest link pe