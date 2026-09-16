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Un fost ministru social- democrat îi acuză pe Ilie Bolojan și pe Dragoș Pîslaru că au îngropat agricultura. Cum puteau fi evitate protestele oierilor

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Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, i- a criticat într-o conferință de presă pe premierul demis, Ilie Bolojan, și pe actuala conducere din domeniu că nu-și asumă decizii care ar fi putut preîntâmpina protestele crescătorilor de animale. Barbu a precizat că exporturile de animale vii către țări terțe s-ar relua imediat printr-o decizie politică a prim-ministrului, chiar și în interimat.

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Acest protest al fermierilor care este în Piața Victoriei este unul corect și legitim. Eu vă spun că în momentul de față, și vreau să atrag atenția premierului demis Ilie Bolojan, că de mâine, dar de mâine, printr-o asumare politică, exportul de animale vii către țările terțe poate fi realizat”, a declarat Florin Barbu.

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Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

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Florin Barbu: Fermierii au fost abandonați

Fostul ministru susține că, în perioada în care PSD a condus Ministerul Agriculturii, exporturile de animale vii au crescut semnificativ.

Să nu uităm că în anii 2023, 2024, 2025, exportul de animale vii a crescut foarte mult, vorbim de aproape 500 de milioane de euro. De ce în momentul de față, dacă acest minister nu mai este condus de un ministru al Partidului Social-Democrat, exportul de ovine este blocat ?”, s-a întrebat retoric Barbu.

Fostul ministru al Agriculturii vorbește despre un plan de distrugere a domeniului, pus la cale de actualul guvern demis.

Sigur, aceste lucruri cred că au fost puse într-un plan. Într-un plan de a distruge agricultura din România. Iar lucrul acesta se vede foarte clar. Pentru că fermierii au fost abandonați”, a precizat Florin Barbu.

El a criticat și întârzierea despăgubirilor pentru secetă, susținând că autoritățile promiseseră măsuri în urmă cu aproximativ o lună.

Nici până în momentul de față acești bani nu au fost scoși din fondul de rezervă pentru a plăti despăgubirile fermierilor români”, a spus fostul ministru.

Zootehnia, aflată în pericol, riscă să rămână fără materie primă

Florin Barbu a avertizat că problemele actuale ar putea avea consecințe inclusiv asupra investițiilor în procesarea alimentelor.

Dacă îngropăm zootehnia, riscăm ca peste 2 ani, când vor fi finalizate aceste fabrici, să nu avem materie primă pentru a procesa alimente”, a declarat fostul ministru, susținând că sunt în derulare investiții de peste două miliarde de euro în unități de procesare. El a mai precizat că fermierii au nevoie de sprijin financiar imediat, când sunt în dificultate, nu după unul sau doi ani.

Intervențiile în agricultură se fac imediat. Dacă fermierilor români le dai un sprijin peste un an sau peste doi, acești bani care trebuiau să ajungă în conturile fermierilor, toți acești bani se duc în dobânzile și creditele pe care le iau fermierii români. Nu este niciun ajutor către fermierii români”, a afirmat Barbu.

Florin Barbu i- a acuzat pe Ilie Bolojan și pe Dragoș Pîslaru, că au decis transferarea, după 2028, a fondurilor europene destinate dezvoltării și politicii agricole către MIPE, fapt care ar reprezenta un risc pentru fermieri.

Domnul Pîslaru dorește foarte mult ca tot ceea ce înseamnă dezvoltare, partea de politică agricolă, din 2028 toate fondurile europene să treacă la MIPE. Ceea ce va fi un dezastru pentru fermierii români. Și vreau să-i mai atrag atenția domnului Pîslaru că, dacă face o analiză asupra politicii agricole comune din România și fondurile atrase, unde agricultura a atras peste 99% din fondurile europene, și dacă se uită în portofoliul dânsului la MIPE, gradul de realizare nu cred că este de 99%. Își doresc foarte mult ca aceste fonduri de dezvoltare să le ducă în cadrul ministerului, în toată politica de coeziune, și să împartă acești bani cum vor”, a declarat fostul ministru.

Exporturile de animale, nesancționate de Comisia Europeană

Nu există sancțiune dacă România va continua exporturile. (…) Atribuțiile Comisiei Europene sunt pe spațiul Uniunii Europene. Dacă vorbim de Algeria, dacă vorbim de Iordania, dacă vorbim de țările arabe, Uniunea Europeană nu are atribuții asupra comerțului realizat de către un stat membru al Uniunii Europene cu aceste state”, a susținut Barbu.

Fostul ministru a invocat și situația Algeriei, afirmând că alte state europene ar fi profitat de blocajul României.

Atunci când Comisia a dat această decizie, Spania a reluat exportul cu Algeria, unde România deținea 90% din importul statului”, a precizat el.

În privința vaccinării ovinelor, Florin Barbu a susținut că măsurile trebuie aplicate diferențiat, astfel încât să nu fie afectate efectivele de reproducție și relațiile comerciale cu țările din afara UE.

Din punctul meu de vedere, trebuie să vaccinăm acele animale care sunt în acele ferme de finisare și apoi acele animale pleacă către export. Nu trebuie să vaccinăm matca. Pentru că riscăm, la un moment dat, prin protocoalele pe care noi le avem încheiate cu țările terțe de export, ca aceste țări, după ce facem vaccinarea acestor animale, să nu mai facă aceste exporturi de ovine cu România”, a declarat fostul ministru.

Barbu a avertizat că o vaccinare care ar impune modificarea protocoalelor sanitar-veterinare cu statele terțe ar putea produce un blocaj îndelungat al exporturilor. El a fost întrebat dacă ar consuma carne provenită de la o oaie bolnavă și nevaccinată.

„Da. Nu afectează sănătatea. Este testată înainte să fie sacrificată în abator”, a răspuns fostul ministru al Agriculturii .

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