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Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”

Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
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Bloomberg, una dintre cele mai cunoscute publicații internaționale, a analizat situația României, pe fondul crizei politice și al problemelor legate de finanțarea statului. Publicația scrie că România ar putea reduce planul de împumuturi externe pentru acest an, stabilit inițial la 10 miliarde de euro.

România ar putea reduce planul de emisiune de euroobligațiuni

Oficialii români responsabili cu gestionarea datoriei publice au informat investitorii că țara va reduce, cel mai probabil, planul de emisiune de euroobligațiuni pentru anul în curs, pe fondul intensificării împrumuturilor pe piața internă, potrivit unor surse Bloomberg familiare cu situația.

Statul de la Marea Neagră nu va mai emite euroobligațiuni până la formarea unui nou guvern și până la clarificarea situației politice, a declarat Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, în cadrul unei întâlniri cu investitorii la Londra, au precizat sursele, solicitând anonimatul întrucât discuțiile au fost private.

Bloomberg a încercat să ceară un punct de vedere al Ministerului Finanțelor de la București, însă nu a primit niciun răspuns.

România a atras deja aproximativ 5 miliarde de euro

Până în prezent, în acest an, România a atras aproximativ 5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de obligațiuni prin tranșe denominate în euro și dolari, față de o țintă inițială de împrumut extern de 10 miliarde de euro, relatează publicația.

Datele oficiale indică, de asemenea, finalizarea unor plasamente private în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Țara a fost unul dintre cei mai activi emitenți de datorie în valută din Europa de Est, încercând să finanțeze un deficit bugetar ridicat.

Criza politică afectează piețele

Piețele din România au fost afectate de o criză politică declanșată de prăbușirea guvernului de coaliție în luna mai, pe fondul disputelor privind măsurile de austeritate.

Deși guvernul a reușit să reducă deficitul bugetar peste așteptări în prima parte a anului, noile turbulențe politice au generat îngrijorări cu privire la continuarea consolidării fiscale în 2027.

Președintele Nicușor Dan a programat pentru această săptămână noi discuții cu principalele partide politice, vizând desemnarea unui nou prim-ministru și deblocarea unei situații de impas care durează de patru luni.

România, în atenția agențiilor de rating

România a evitat la limită retrogradarea ratingului de țară în categoria „junk” (nerecomandată investițiilor) din partea Fitch Ratings în luna iulie, iar Moody’s Ratings și-a menținut, de asemenea, calificativul luna trecută, scrie Bloomberg.

S&P Global Ratings, care atribuie României cel mai scăzut calificativ din categoria „investment grade” (recomandată investițiilor), cu perspectivă negativă, urmează să publice evaluarea sa luna viitoare.

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