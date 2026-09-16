Ciobanul Ghiță povestește, pentru Gândul, ce li s-a promis oierilor în discuțiile de la Cotroceni, purtate cu echipa președintelui Nicușor Dan

Ciobanul Ghiță a oferit o reacție, pentru Gândul, după discuțiile pe care fermierii le-au purtat la Cotroceni cu echipa președintelui Nicușor Dan despre revendicările pentru care au protestat, marți și miercuri, în Capitală. Acesta a transmis că fermierii au fost informați că ANSVSA se află în subordinea Guvernului României și că, atât timp cât actuala criză politică nu este depășită și nu există un premier în funcție, situația nu poate fi soluționată.

Ciobanii au discutat cu echipa lui Nicușor Dan la Cotroceni

Ieri, într-o intervenție la Gândul, ciobanul a punctat că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România nu a venit cu nicio soluție, din 2024 și până în prezent, în privința pestelor, iar animalele lor se îmbolnăvesc în continuare, iar ciobanii au ales să iasă din nou în stradă, în fața Guvernului, pentru a-și striga nemulțumirile. Astăzi, aceștia au fost chemați la Cotroceni și au purtat discuții cu echipa președintelui Nicușor Dan.

Ciobanul Ghiță a explicat ce li s-a transmis de la Cotroceni, după protestele de ieri și de astăzi, din fața Guvernului

La finalul întâlnirii, ciobanul Ghiță a explicat, pentru Gândul, ce anume li s-a transmis cu privire la revendicările pentru care au protestat. Ghiță spune că fermierilor li s-a explicat clar că Guvernul este cel care răspunde de activitatea ANSVSA, iar până când criza politică nu se va rezolva și nu vom avea un nou Executiv, circumstanțele actuale nu se vor schimba.

”Le-am adus la cunoștință ce probleme avem, ni s-a explicat că Guvernul răspunde de ANSVSA și că ei nu pot face nimic cât timp nu este Guvernul. Atunci când vor avea Guvern, trebuie să aibă o înțelegere amiabilă cu premierul.

(N.r. – dacă măsurile de eutanasiere a animalelor vor continua) Nu e decizia lor, e decizia la ANSVSA. Domnul președinte al Autorității a ieșit ieri cu un comunicat și a transmis că vor continua cum au fost până acum și nu îi interesează ce am făcut noi astăzi aici”, a declarat ciobanul Ghiță, pentru Gândul.