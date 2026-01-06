Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă

Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă

06 ian. 2026, 11:31, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul susține că „UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă”.

„În numele a 26 de state membre ale UE, printre care se numără și România, nu știu dacă celelalte 25 au fost consultate. Sigur e că România n-a fost consultată, că România este ceva asemănător prezenței pe listele de petiții declanșate la apăsarea pe buton. Știți, există în păduri niște liste cu petiții în alb. (…) În cazul de față așa este România. Nu cred că a întrebat pe cineva pe Nicușor Dan…

În numele acestor state, Înaltul reprezentat al Uniunii Europene, șefa diplomației Kaja Kallas, această Oana Țoiu mult mai analfabetă, dacă există, în materie de politică externă. Deoarece Oana Țoiu reprezintă, totuși, vreo 20 de milioane de oameni, pe când cetățeanca reprezintă vreun milion de oameni. Cam cât un orășel nedezvoltat din China.

Sigur că am parcurs această declarație, ca reație la evenimentele din America Latină, la răpirea șefului de stat care a fost Nicola Maduro. Mă așteptam, desigur, la o condamnare a gravei încălcări a dreptului internațional, dar mai ales a figurației din spatele acestei răpiri. Figurația lui Donald Trump. Și anume, că el reprezintă America și America face ce vrea, nu numai în curtea din dos, care este America Latină, dar face peste tot în lume”, spune Ion Cristoiu.

„În niciun caz n-a fost vorba despre o tranziție către democrație”

„În momentul în care un cetățean dintr-o altă țară, fie el președinte, a deranjat America, este luat cu nevastă-sa, urcat în avion, anchetat, arestat, pus în haine de deținut și prezentat la proces. Asta a fost semnificația operațiunii răpirea unui șef de stat, Maduro. Nicolas Maduro a fost un președinte contestat, a comis abuzuri, crime, dar el a fost șeful unui stat recunoscut de ONU. Membră ONU, cu relații diplomatice. A câștigat alegerile, sigur, controversat, dar în nomenclatură e șef de stat. Cum să răpești un șef de stat? Operațiunea a fost făcută dinadins de Donald Trump ca un fel de semnal pentru alți șefi de stat din lume. Dacă mă deranjezi, eu te iau și te arestez, te aduc în America, te bag la închisoare.

(…) În niciun caz n-a fost vorba despre o tranziție către democrație, de schimbare a regimului. Pe el l-a interesat să facă o demonstrație de forță. America face ce vrea și, în același timp, să asigure condițiile pentru a exploata petrolul din Venezuela. Asta l-a interesat.

Rămâi cu gura căscată văzând că această declarație nu e axată pe condamnarea gravei încălcări a dreptului internațional, ci pe un soi de indicații către Donald Trump ce să facă în perioada următoare în Venezuela. Se vorbește aici despre o tranziție pașnică către democrație condusă de venezueleni. (…) Este o criză a relațiilor internaționale. Acolo, în Argentina, nu se întâmplă nimic.

Ce rost a avut această declarație? A avut rostul strădaniei penibile a Uniunii Europene de a să vârî în poză. Adică scoasă definitiv Europa din această operațiune, n-a fost consultată, nu i-a cerut nimeni aprobarea. Și atunci, se vârî și ea în poză”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Operațiunea Răpirea lui Maduro a ieșit prea bine ca să fi fost pe bune
11:42
Ion Cristoiu: Operațiunea Răpirea lui Maduro a ieșit prea bine ca să fi fost pe bune
VIDEO Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite
11:41, 04 Jan 2026
Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite
VIDEO Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
11:53, 03 Jan 2026
Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului
VIDEO Ion Cristoiu: 2025 – Anul în care statul român a dus un crâncen război hibrid împotriva lui însuși
11:28, 02 Jan 2026
Ion Cristoiu: 2025 – Anul în care statul român a dus un crâncen război hibrid împotriva lui însuși
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou
12:19, 01 Jan 2026
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou
VIDEO Ion Cristoiu: S-a ivit, în fine, soluția Păcii în Ucraina: Admiterea accelerată în UE în schimbul Cedării teritoriilor
11:32, 31 Dec 2025
Ion Cristoiu: S-a ivit, în fine, soluția Păcii în Ucraina: Admiterea accelerată în UE în schimbul Cedării teritoriilor
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Demisie-ȘOC la Antena Stars! A plecat toată echipa: 'Nu mai continuăm emisiunea'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce ne înroșim în obraji? Avantajele sociale neștiute
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
12:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
EVENIMENT Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore
11:56
Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore
INEDIT Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”
11:53
Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”
CONTROVERSĂ Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
11:45
Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
AGRICULTURĂ Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale
11:29
Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale
FLASH NEWS Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
11:24
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci

Cele mai noi

Trimite acest link pe