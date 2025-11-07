Caramitru, delir pe Facebook. Postează o imagine cu diavolul Bael din secolul 19 și găsește asemănări: „Seamănă fix, dar fix, cu Putin. Bael avea sub comandă 66 de legiuni, Rusia are 65 de oblasturi”

PODCAST ALTCEVA Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
15:51
Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare controversată pe Facebook. Analistul a publicat o imagine cu diavolul Bael despre care a scris că: seamănă fix dar fix cu Putin”.
Analistul susține că a găsit o imagine în care Bael seamănă izbitor cu președintele rus Vladimir Putin, ba mai mult, a găsit și câteva coincidențe. Una dintre ele ar fi că Bael are sub comandă 66 de legiuni de demoni, iar dacă adunăm toate oblasturile, krais sau alte astfel de regiuni din Federația Rusă, vor rezulta 65. Tot analistul spune că Bael este responsabil și de „direcția cardinală EST”.