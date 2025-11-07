Caramitru, delir pe Facebook. Postează o imagine cu diavolul Bael din secolul 19 și găsește asemănări: „Seamănă fix, dar fix, cu Putin. Bael avea sub comandă 66 de legiuni, Rusia are 65 de oblasturi”

Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare controversată pe Facebook. Analistul a publicat o imagine cu diavolul Bael despre care a scris că: seamănă fix dar fix cu Putin”.

Analistul susține că a găsit o imagine în care Bael seamănă izbitor cu președintele rus Vladimir Putin, ba mai mult, a găsit și câteva coincidențe. Una dintre ele ar fi că Bael are sub comandă 66 de legiuni de demoni, iar dacă adunăm toate oblasturile, krais sau alte astfel de regiuni din Federația Rusă, vor rezulta 65. Tot analistul spune că Bael este responsabil și de „direcția cardinală EST”.

Andrei Caramitru face asemănări dintre Putin și Bael

”Senzațional. Imaginea de mai jos e a diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați așa un pic să vedeți chestiune și mai tare :

– imaginea vine din “Dictionaire Infernal”, publicat în 1818 (ilustrațiile au fost făcute atunci de Louis le Breton). Nu e făcută acum deloc, e veche !

– Bael este un diavol care este responsabil de “direcția cardinală EST” (conform “Livre des Espretiz”)

– Bael are sub comanda 66 legiuni de demoni. Rusia – dacă însumăm toate oblasturile, krais etc din federație are 65”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

