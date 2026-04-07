Caramitru se pregătește să sărbătorească închiderea Realitatea TV: „E de deschis o șampanie”

Andrei Caramitru a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența postului de televizune Realitatea Plus. Analistul economic a transmis că vestea necesită deschiderea unei sticle de șampanie.

Andrei Caramitru, după închiderea postului Realitatea: ”Pericolul însă nu a dispărut deloc”

Caramitru a punctat că vestea este una ”bună rău de tot” și a transmis, printre altele, că, după părerea sa, Călin Georgescu nu se va mai întoarce în țară. Fostul candidat la prezidențiale ar urma să plece la tratament medical într-o clinică privată din Austria sau Germania. Realitatea Plus era unul dintre puținele posturi de televizune cu care Călin Georgescu colabora.

”Deci se închide realitatea marș TV, decizie CNA de azi. Top. Asta e bună rău de tot ! E de deschis o șampanie. Sper să ajungă si măricel unde îi e locul a 3a oara ca ar fi cazul la ce evaziune fiscala si frauda sunt pe acolo.

În paralel cegeu pleca din țară ca il doare genunchiul cică. Am așa un feeling ca nu se va întoarce. Nu de alta dar se învârt pe aici diverși maga și nu știu să îl fi băgat cineva în seamă de vreun fel.