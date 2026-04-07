Caramitru se pregătește să sărbătorească închiderea Realitatea TV: „E de deschis o șampanie”

Andrei Caramitru a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența postului de televizune Realitatea Plus. Analistul economic a transmis că vestea necesită deschiderea unei sticle de șampanie.
Andrei Caramitru, după închiderea postului Realitatea: ”Pericolul însă nu a dispărut deloc”
Caramitru a punctat că vestea este una ”bună rău de tot” și a transmis, printre altele, că, după părerea sa, Călin Georgescu nu se va mai întoarce în țară. Fostul candidat la prezidențiale ar urma să plece la tratament medical într-o clinică privată din Austria sau Germania. Realitatea Plus era unul dintre puținele posturi de televizune cu care Călin Georgescu colabora.
”Deci se închide realitatea marș TV, decizie CNA de azi. Top. Asta e bună rău de tot ! E de deschis o șampanie. Sper să ajungă si măricel unde îi e locul a 3a oara ca ar fi cazul la ce evaziune fiscala si frauda sunt pe acolo.
În paralel cegeu pleca din țară ca il doare genunchiul cică. Am așa un feeling ca nu se va întoarce.
Nu de alta dar se învârt pe aici diverși maga și nu știu să îl fi băgat cineva în seamă de vreun fel.
Se închide schema zuzuranista inițială și hologramele astea odioase. Însă nu am scăpat de balamuc , probabil de abia începe pe axa aia reală (ca nu era plauzibil să ajungă dubiosul diliman la putere). Pericolul însă nu a dispărut deloc – îmi e mare teamă de scenariul Orban – care era om inteligent pro vestic inițial și uitați unde au ajuns ăia. Aici e pericolul – nu chestii în mod clar demente gen diliman și marstv. Vom fi atenți ca nu suntem prosti totuși”, a transmis Andrei Caramitru, pe pagina sa de Facebook.
Realitatea Plus se închide! CNA i-a retras licența
În cadrul unei şedinţe publice, CNA a examinat problema sancţiunilor financiare neachitate de posturile de televiziune din România. Raportul prezentat a arătat că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 28 de sancţiuni. În schimb, conform datelor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.
