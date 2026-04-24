Carburanții au înregistrat noi creșteri peste noapte. Motorina a depășit pragul de 9 lei la mai multe stații din țară

După câteva zile de ieftiniri, prețurile la carburanți au început din nou să crească. Motorina a depășit prețul de 9 lei pe litru în mai multe stații din țară, iar benzina a urcat din nou peste 8,5 lei, potrivit datelor furnizate de Monitorul Prețurilor Carburanților.

Carburanții au înregistrat noi creșteri peste noapte

După scăderi vizibile la începutul săptămânii, prețurile au început din nou să urce, atât la benzină, cât și la motorină.

Motorina standard înregistrează prețuri de 8,78 lei/l la stațiile Petrom și 9,07 la Rompetrol, SOCAR și Lukoil.

Prețul pe litru la motorina premium este de 9,55 lei la Petrom, 9,69 lei la OMV, 9,86 la MOL, 9,89 lei la Rompetrol, iar la SOCAR un litru de motorină premium înregistrează prețul de 10,49.

Benzina a depășit pragul de 8,5 lei

O creștere considerabilă a înregistrat și prețul la benzină. în stațiile de Petrom, benzina standard înregistrează prețul de 8,62 lei/l. La Rompetrol prețul pe litru este de 8,69 lei, la MOL 8,69 lei/l, iar la OMV prețul este de 8,73 lei/l.

Pentru sortimentele premium, prețurile sunt mai ridicate. 9,01 lei/l la Petrom, 9,32 lei/l la MOL, 9,36 la OMV, iar la SOCAR prețul este de 9,79 lei/l.

De la ieftiniri rapide la corecții de piață

La începutul săptămânii, carburanții coborâseră semnificativ, cu benzină în jur de 8 lei și motorină aproximativ 8,6 lei în unele stații Petrom.

Potrivit informațiilor citate de HotNews, fluctuațiile recente ar fi influențate de plafonarea marjelor comerciale introdusă de Guvern.

Reprezentanți din sector au explicat că operatorii sunt nevoiți să își ajusteze adaosurile astfel încât să se încadreze în media anului precedent, altfel riscând sancțiuni.

În ultimele zile, unele stații din rețeaua OMV Petrom au rămas temporar fără carburanți. Motivul principal este că Petrom a vândut sub prețul pieței motorina standard, diferența dintre cea mai scumpă și cea mai ieftină fiind de peste 60 de bani.

