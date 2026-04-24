Dealerii de droguri au ajuns să lipească autocolante publicitare în puncte-cheie din centrul Capitalei. Prin aceste mesaje își anunță potențialii clienți cum îi pot contacta online pentru a-și putea achiziționa stupefiantele în condiții sigure. Polițiștii antidrog au deschis deja mai multe anchete.

Vânzarea online, în România, a substanțelor interzise, a ajuns în punctul în care dealerii își fac publicitate în centrul Capitalei. În acest sens, în anumite puncte intens circulate, în special în zona trecerilor pentru pietoni sau vitrine, au fost lipite autocolante cu o fată desenată care are pe limbă o pastilă de ecstasy, iar pe post de cercei poartă două funze de marijuana.

Metoda dead drop

Desenul este însoțit de mesajul „MDMA”, „WEED”, adică, în traducere pentru necunoscători – ecstasy și marijuana, dar și două coduri QR care, după scanare, deschid conturi de Telegram, unde, sub nume fictive, se poate negocia cu dealerii.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că polițiștii antidrog lucrează la mai multe dosare penale care privesc acest mod de operare din partea traficanților de droguri, cunoscut și sub numele de „dead drop”.

Sursele citate au precizat că, după ce își primesc banii, dealerii lasă drogurile în zone puțin circulate sau chiar pustii, fie îngropate la mică adâncime, fie prinse cu magneți în interiorul burlanelor sau altor structuri metalice.

Polițist reținut la Brașov

Una dintre cele cele mai importante grupări care trafica droguri prin metoda dead drop, din care făcea parte și un polițist, a fost destructurată, la Brașov, în septembrie 2023. Atunci, anchetatorii au descins la 29 de adrese, iar 10 persoane au fost reținute, între care și un agent de poliție.

În ziua în care a fost reținut, polițistul a fost testat în legătură cu consumul de droguri de către colegii săi, care l-au oprit în trafic. Rezultatul a fost negativ, dar, puțin mai târziu, agentul a fost reținut pentru trafic de droguri, după ce ar fi vândut substanțe interzise chiar și când era îmbrăcat în uniformă.

„Suspecții foloseau o aplicație tip chat, în cadrul căreia a fost creat un grup dedicat persoanelor care doreau să achiziționeze, respectiv să comercializeze droguri de risc și de mare risc.

Metoda folosită este cunoscută sub denumirea de dead drop și este răspândită în general în rândul tinerilor”, anunțau autoritățile, la momentul respectiv.

