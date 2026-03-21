Prețurile carburanților continuă să crească alarmant. Benzina standard a depășit pragul de 9 lei/l în aproape toate stațiile, cu excepția celor Socar, iar motorina standard se apropie rapid de 10 lei/l, depășit deja de motorina premium.

OMV Petrom majorează prețurile

OMV Petrom a majorat prețul diesel-ului cu 15 bani/l și pe cel al benzinei cu 10 bani/l, atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV. În ultimele șapte zile, scumpirile totale au ajuns la 80 bani/l pentru motorină și 58 bani/l pentru benzină, potrivit datelor analizate de Profit.ro, citat de News.ro.

Astfel, motorina standard costă acum 9,72-9,75 lei/l în stațiile Petrom și 9,88 lei/l în stațiile OMV, iar benzina standard 9,04-9,06 lei/l la Petrom și 9,17 lei/l la OMV.

Sâmbătă dimineață, benzină standard mai ieftină de 9 lei/l poate fi găsită doar în stațiile Socar. În celelalte stații, Lukoil, MOL, Rompetrol, Petrom și OMV, prețurile au depășit acest prag. Cele mai ieftine carburanți rămân la Socar, urmate de Petrom.

Lukoil depășește Petrom la preț

Stațiile Lukoil, care de regulă ofereau prețuri mai mici, au aplicat joi seară scumpiri agresive: motorina a crescut cu 35 de bani/l, iar benzina cu 14 bani/l, depășind prețurile Petrom. În plus, Lukoil a aplicat majorările cu câteva ore înaintea liderului pieței, care le operează de obicei la miezul nopții.

De la începutul săptămânii, motorina s-a scumpit în stațiile Petrom de la 8,92–8,96 lei/l la 9,72-9,75 lei/l, iar benzina de la 8,46-8,51 lei/l la 9,04-9,06 lei/l.

De la începutul războiului din Iran, motorina standard s-a majorat cu 1,48 lei/l sau 17,95% în Petrom și aproximativ 1,50 lei/l sau 18% în stațiile premium OMV.

