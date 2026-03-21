Mai mulți foști luptători în trupele de intervenție, dar și foști sportivi de performanță, din România, au fost ofertați, în ultimele săptămâni, să plece ca gărzi de corp în Dubai. Pe lângă bani, aceștia primesc cazare și masă în mod gratuit.

După ce războiul din Iran s-a extins în regiune iar Gărzile Revoluționare au început să bombardeze țările vecine, între care și Emiratele Arabe Unite, cetățenii străini care lucrau în Dubai au început să plece cu miile. Printre aceștia s-au numărat și agenții de securitate care lucrau în cluburi, hoteluri sau care asigurau securitatea unor milionari locali.

Oferte de muncă

Surse Gândul au afirmat că, pe acest fond tensionat, mai mulți foști luptători care au activat în cadrul trupelor de intervenție rapidă din structurile de forță ale statului, au fost contactați foști colegi și întrebați dacă vor să plece la Dubai pentru a oferi servicii de pază.

Totodată, au primit oferte de muncă și unii dintre foștii sportivi care s-au făcut remarcați ca agenți de securitate în cluburile din București, dar și din alte orașe ale țării.

Bodyguarzii nu au încredere în recrutori

Sursele Gândul au afirmat că ofertele lansate de recrutori pornesc de la suma de 2.500 de euro pe lună, cu masă și cazare incluse, însă ajung și la 10.000 de euro pentru serviciile de gardă de corp. În cazuri excepționale, în funcție de analiza de risc, sumele pot ajunge și la 2.000 de euro pentru o sigură zi, dacă este vorba despre o persoană care primește amenințări cu moartea sau care are dușmani periculoși.

În ciuda ofertelor de muncă, românii nu s-ar înghesui să plece la Dubai, în condițiile în care nu doresc să să-și riște viața pentru sume pe care le consideră prea mici.

Pe de altă parte, sursele Gândul au menționat că oamenii nu au încredere în recrutori și consideră că banii sunt puțini, deoarece aceștia încasează comisioane prea mari, fără să riște nimic.

