Prima pagină » Actualitate » Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT

Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT

14 nov. 2025, 13:55, Actualitate
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
FOTO: COLAJ Shutterstock

Factura la încălzire crește simțitor, odată cu venirea iernii, iar menținerea căldurii în locuință devine o adevărată provocare. În acest context, setarea temperaturii ideale în casă devine esențială pentru confort, dar mai ales pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, dar există soluții prin care putem trăi confortabil, fără să plătim excesiv.

Dacă aerul este prea rece, corpul consumă mai multă energie pentru a se încălzi, ceea ce poate provoca oboseală și iritabilitate, în timp ce prea multă căldură ne poate afecta somnul, dar și capacitatea de concentrare. Așadar, menținerea unui echilibru termic contribuie la sănătatea fizică și mentală, dar și la facturi mai mici, scrie Playtech.

În cele mai multe locuințe, termostatul este setat între 20 și 22 de grade pe timpul zilei și 18–20 de grade noaptea, dar ajustarea treptată la temperaturi mai mici permite corpului să se adapteze, oferind confort similar fără costuri suplimentare.

Dacă vrei o temperatură constantă pe tot parcursul zilei, setează termostatul la 19 grade Celsius și ai grijă la umezeala din încăpere, pentru că un aer prea uscat poate face ca temperatura resimțită să fie mai mică, iar unul prea umed duce la condens și la formarea mucegaiului. Umiditatea ideală este de 30%, potrivit sursei citate.

FOTO: colaj Shutterstock

FOTO: colaj Shutterstock

De asemenea, pentru a maximiza eficiența energetică, aerisirea este esențială. Astfel, chiar și iarna, este recomandat să deschidem ferestrele dimineața, câte 5–10 minute, pentru a reduce umiditatea și a oxigena aerul, fără a pierde căldura acumulată.

Totodată, perdelele și draperiile groase sau cu proprietăți izolante ne ajută să păstrăm căldura, lăsând lumina soarelui să încălzească camerele pe timpul zilei și închizându-le seara.

Cum se face corect aerisirea

Încălzirea diferențiată este o altă strategie eficientă, iar sistemele care permit reglarea temperaturii în fiecare cameră, radiatoarele electrice independente și termostatele separate pot reduce semnificativ consumul.

Mai mult, panourile reflectorizante de aluminiu plasate în spatele caloriferelor redirecționează căldura în încăpere, crescând eficiența și scăzând pierderile prin pereți.

Un alt element esențial este buretele izolator. Curenții de aer rece care circulă prin uși și ferestre duc la pierderi de căldură și consum suplimentar, dar benzile adezive din spumă, silicon ori cauciuc sau bureții montați pe tocuri pot elimina aceste pierderi, reducând consumul și îmbunătățind confortul termic.

Citește și

JUSTIȚIE 4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA
13:52
4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA
ACTUALITATE Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
13:37
Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
POLITICĂ CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
13:33
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
POLITICĂ Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”
13:24
Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”
Mediafax
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
Digi24
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Alertă pentru părinți: Jucării AI scăpate complet de sub control – le explică copiilor unde sunt cuțitele din casă și cum să aprindă chibrituri
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cea mai lungă tiroliană din lume: Jebel Jais Zipline, atunci când adrenalina îți șoptește „zboară”
VIDEO Nici nu a câștigat alegerile și Ciprian Ciucu deja visează la un al doilea mandat: „Mă aștept să mai iau încă un mandat”
14:00
Nici nu a câștigat alegerile și Ciprian Ciucu deja visează la un al doilea mandat: „Mă aștept să mai iau încă un mandat”
SPORT Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica
13:53
Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
13:44
Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
ECONOMIE Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România
13:35
Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România
RĂZBOI A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean
13:08
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean
ULTIMA ORĂ Bolojan amenință companiile datoare la stat cu lichidarea: „CFR Marfă este una dintre ele”
13:08
Bolojan amenință companiile datoare la stat cu lichidarea: „CFR Marfă este una dintre ele”