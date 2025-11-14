Factura la încălzire crește simțitor, odată cu venirea iernii, iar menținerea căldurii în locuință devine o adevărată provocare. În acest context, setarea temperaturii ideale în casă devine esențială pentru confort, dar mai ales pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, dar există soluții prin care putem trăi confortabil, fără să plătim excesiv.

Dacă aerul este prea rece, corpul consumă mai multă energie pentru a se încălzi, ceea ce poate provoca oboseală și iritabilitate, în timp ce prea multă căldură ne poate afecta somnul, dar și capacitatea de concentrare. Așadar, menținerea unui echilibru termic contribuie la sănătatea fizică și mentală, dar și la facturi mai mici, scrie Playtech.

În cele mai multe locuințe, termostatul este setat între 20 și 22 de grade pe timpul zilei și 18–20 de grade noaptea, dar ajustarea treptată la temperaturi mai mici permite corpului să se adapteze, oferind confort similar fără costuri suplimentare.

Dacă vrei o temperatură constantă pe tot parcursul zilei, setează termostatul la 19 grade Celsius și ai grijă la umezeala din încăpere, pentru că un aer prea uscat poate face ca temperatura resimțită să fie mai mică, iar unul prea umed duce la condens și la formarea mucegaiului. Umiditatea ideală este de 30%, potrivit sursei citate.

De asemenea, pentru a maximiza eficiența energetică, aerisirea este esențială. Astfel, chiar și iarna, este recomandat să deschidem ferestrele dimineața, câte 5–10 minute, pentru a reduce umiditatea și a oxigena aerul, fără a pierde căldura acumulată.

Totodată, perdelele și draperiile groase sau cu proprietăți izolante ne ajută să păstrăm căldura, lăsând lumina soarelui să încălzească camerele pe timpul zilei și închizându-le seara.

Cum se face corect aerisirea

Încălzirea diferențiată este o altă strategie eficientă, iar sistemele care permit reglarea temperaturii în fiecare cameră, radiatoarele electrice independente și termostatele separate pot reduce semnificativ consumul.

Mai mult, panourile reflectorizante de aluminiu plasate în spatele caloriferelor redirecționează căldura în încăpere, crescând eficiența și scăzând pierderile prin pereți.

Un alt element esențial este buretele izolator. Curenții de aer rece care circulă prin uși și ferestre duc la pierderi de căldură și consum suplimentar, dar benzile adezive din spumă, silicon ori cauciuc sau bureții montați pe tocuri pot elimina aceste pierderi, reducând consumul și îmbunătățind confortul termic.