Temperatura ideală din casă pentru a nu plăti mai mult de 400 de lei pe lună la CĂLDURĂ. Cum trebuie setat corespunzător termostatul, ziua și noaptea

12 oct. 2025, 15:28, Actualitate
A venit frigul și, odată cu el, teama de facturi mari la căldură. Însă, posesorii centralelor de apartament au șansa de a nu plăti mai mult de 400 de lei/lună, dacă setează corespunzător termostatul, ziua și noapte.

În România, prețul plafonat pentru gazele naturale pentru clienții casnici este de 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus) în prezent.

O centrală modernă în condensare, bine întreținută și folosită eficient, poate avea un randament bun și să economisească până la ~ 30–35 %, comparativ cu modele mai vechi, dacă temperatura apei de retur este scăzută, notează Playtech.

Dar consumul depinde mult de izolarea locuinței, de diferența între temperatura interioară și cea exterioară, de etanșeitate, pierderi pe coloane, ferestre etc, potrivit sursei citate.

Dacă centrala ar produce 7 kW de putere termică timp de 5 ore pe zi, asta înseamnă 35 kWh pe zi. Dacă luna este de 30 de zile, ar fi ~ 1.050 kWh.

La 0,31 lei/kWh, costul ar fi ~ 1.050 × 0,31 = 325,5 lei doar pentru energie termică, în condiții ideale, fără pierderi mari și cu funcționare optimă.

În realitate, însă, consumul poate fi mai mare. De exemplu, pentru un imobil prost izolant, s-ar putea ajunge la costuri semnificativ mai mari, conform unor scenarii teoretice. Deci, pentru a ține factura sub 400 lei, trebuie să optimizăm temperatura setată și durata de funcționare.

Conform ghidurilor de specialitate, temperaturile considerate confortabile și eficiente sunt:

  • Pe timpul zilei (când locuiești în casă): 20–21 °C;
  • Noaptea (când dormi): 17–19 °C (sau uneori 16–18 °C);
  • Dacă ești plecat zile ore: poți seta 16–18 °C pentru a preveni răcirea excesivă și relansarea costisitoare.

Un ghid Ariston recomandă menținerea temperaturii ambientale sub 22 °C, ideal fiind între 18 și 22 °C pentru a echilibra confortul și costul.

Aceste valori pot fi un bun punct de pornire, dar fiecare locuință are particularitățile sale, cum ar fi orientare, izolație, număr de pereți exteriori etc.

Simulare – apartament 2 camere versus 3 camere

Această simulare pleacă de la premisa că locuințele sunt moderate ca izolație, iar ziua va fi împărțită în două segmente: ore „de activitate” și ore de noapte.

Apartament 2 camere (≈ 50–60 m² utili):

Să presupunem că setăm temperatura la 20,5 °C între orele 6:00–22:00 (16 ore) și la 18,0 °C între 22:00–6:00 (8 ore).

Să estimăm că pentru a compensa pierderile între aceste setări, centrala trebuie să funcționeze echivalentul a 4 ore/zi la putere medie de ~ 7 kW (aceasta este o asumție simplificată).

4 h × 7 kW = 28 kWh/zi
× 30 zile = 840 kWh
× 0,31 lei = 260,4 lei

Aceasta lasă un interval până la 400 lei pentru pierderi neprevăzute, consum mai mare în zile foarte reci etc.

Iar dacă izolarea este mai slabă sau dacă centrala merge și mai frecvent, s-ar putea consuma 1.200–1.300 kWh, ceea ce ar depăși pragul. În acest caz, reducerea temperaturii sau limitarea timpului de funcționare devin esențiale.

Apartament 3 camere (≈ 70–80 m² utili):

Setări: 20,0 °C între 6:00–22:00 (16 ore) și 18,0 °C între 22:00–6:00 (8 ore).

Estimăm că pentru a acoperi cererea de căldură, centrala trebuie să funcționeze ~ 5 ore/zi la ~ 8 kW mediu (deoarece volumul este mai mare).

5 h × 8 kW = 40 kWh/zi
× 30 zile = 1.200 kWh
× 0,31 lei = 372 lei

Încă ne încadrăm sub 400 lei, dar cu puțin spațiu de manevră, iar dacă apar zile foarte reci sau pierderi mari, s-ar putea depăși suma.

Dacă izolarea este slabă, ar putea fi nevoie de ~ 6 h × 8 kW = 48 kWh/zi → 1.440 kWh lunar → 1.440 × 0,31 = 446,4 lei – deci riscă să se depășească pragul de 400 de lei.

Recomandări practice pentru a nu depăși pragul:

  • Termostat programabil / inteligent – setează valori termice pentru zi/noapte automat.
  • Limită de temperatură maximă – nu depăși 21–21,5 °C ziua.
  • Sistem de zonare (dacă este posibil) – poți reduce temperatura în camere nefolosite.
  • Izolație, ferestre eficiente, glafuri etanșe – reduc semnificativ pierderile.
  • Mentenanță centrală & purjare calorifere – o centrală curată, bine calibrată are un consum mai eficient.
  • Reducere noaptea / când nu ești acasă – cobori temperatura la 17–18 °C, apoi crești ușor la revenire.

Pentru a menține factura de încălzire sub 400 lei/lună, ideal ar fi ca temperatura de zi să fie între 20–21 °C, iar noaptea între 17–19 °C.

Evident, realitatea poate fi variabilă, cum ar fi în nopțile extrem de reci, izolarea precară sau defectele instalației pot crește consumul.

