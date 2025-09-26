Care este CAUZA morții jurnalistei Ioana Popescu. Iubitul său a dezvăluit diagnosticul primit

Celebra jurnalistă Ioana Popescu, supranumită de presa mondenă drept „devoratoarea de fotbaliști”, a murit la vârsta de 45 de ani, la spitalul Sf. Ioan din București. Ea își găsise liniștea în brațele unui nou iubit, alături de care urma să plece în Italia, la Roma, unde bărbatul intenționa chiar să o ceară în căsătorie. Doar că, în ultimele zile, ea începuse să se simtă rău, iar starea ei s-a agravat rapid.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău”, a declarat el pentru Cancan.ro.

De asemenea, acesta a precizat că Ioana a ajuns singură la spital, a făcut câteva proceduri, dar s-a întors acasă. Abia când starea de sănătate i s-a agravat din nou, a mers să se interneze și de atunci nu a mai putut fi contactată.

Pe 23 septembrie, bărbatul a încercat să dea din nou de ea, dar fără succes. Atunci, a alertat autoritățile și a aflat vestea dramatică… că Ioana murise pe patul de spital, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul „Sfântul Ioan” din Capitală.

„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică”, a mai spus iubitul său.

Cauza morții Ioanei Popescu. Ce diagnostice primise jurnalista din partea medicilor

Acesta a declarat, pentru sursa citată, că iubita sa primise fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

Ioana își pierduse ambii părinți și nu mai avea alte rude apropiate, astfel că iubitul său este cel care va ridica trupul neînsuflețit de la morgă și se va ocupa de înmormântare.

