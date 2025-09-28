Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România.

Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

Asociația Pro Consumatori a analizat conținutul a 55 mărci de zacuscă de/cu ciuperci, de/cu vinete, de fasole, țărănească, macedoneană, clasică, cu pește, comercializate în marile magazine din România.

Familia zacuștelor este numeroasă, având reprezentanți foarte populari în întreaga zonă balcanică, scrie apc-romania.ro.

Studiul a fost realizat de către o echipă de experți APC, coordonați de conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Experții APC au analizat conținutul a 27 de mărci de zacuscă de/cu ciuperci, 14 mărci de zacuscă de/cu vinete, 5 mărci de zacuscă de/cu fasole și alte 9 mărci de zacuscă (macedoneană, bulgarească, țărănească, cu pește).

La realizarea acestui studiu s-au avut în vedere următoarele obiective:

– Analiza ingredientelor folosite la fabricarea acestui tip de produs pentru prezentarea unor puncte de vedere;

– Analiza informațiilor nutriționale.

Analiza ingredientelor folosite la fabricarea acestui tip de produs pentru prezentarea unor puncte de vedere

Ingredientele regăsite în compoziția sortimentelor analizate sunt următoarele: hribi, vinete coapte, ghebe, galbiori, bureți de fag, hribi, ciuperci pleurotus, ciuperci champignion, carne de pește separată mecanic, fasole, gogoșari copți, pastă de ardei dulce, tomate, morcovi, ceapă, ardei gras, ardei roșu, pastă de roșii, ardei capia copți și decojiți, piure de cartofi, ulei de floarea soarelui, piper, foi de dafin, usturoi, zahăr, sare, amidon din porumb și amidon de cartofi.

Preparată din legume proaspete (vinete, gogoșari, ceapă, tomate, morcovi, dovlecei etc., condimentate cu sare, piper, foi de dafin, ardei iute), cu ulei, prin prăjire/fierbere lentă, pusă în recipiente de sticlă și sterilizată, se prezintă ca o tocană scăzută, de culoare roșie-caldă, foarte aromată, gustoasă, aproape totdeauna picantă.

Există însă și zacusca de pește sau de ciuperci ori cu fasole.

Top 5 mărci de zacuscă ciuperci după cantitatea de ciuperci din compoziție:

– FML Gardena (borcan de 290 grame) cu 40 % bureți de fag și 30% ciuperci pleurotus;

– Topoloveana (borcan de 190 grame) cu 41 % ghebe;

– Gusturi românești (borcan de 300 grame) cu 35 % ghebe;

– Conacul Boierului (borcan de 190 grame) cu 33,81 % ghebe;

– Vrâncioaia (borcan de 300 grame) cu 26 % ghebe;

Top 5 mărci zacuscă vinete după cantitatea de vinete din compoziție:

– FML Gardena (borcan de 290 grame) cu 65 % vinete coapte;

– Turan ( borcan de 300 grame) cu 60 % vinete coapte; Topoloveana (borcan de 190 grame) cu 60% vinete coapte; Drag de România (borcan de 190 grame) cu 60 % vinete coapte;

– Roua (borcan de 340 grame) cu 59 % vinete coapte;

– Tradiția gustului (borcan de 295 grame) cu 48 % vinete coapte;

– Capricii și delicii (borcan de 550 grame) cu 44 % vinete coapte;

Top 5 zacuscă fasole după cantitatea de fasole din compoziție:

– FML Gardena (borcan de 290 grame) cu 70 % fasole;

– Topoloveana (borcan de 190 grame) cu 55,56 % fasole;

– Capricii și delicii (borcan de 290 grame) cu 35 % fasole;

– Vatra Bunicii (borcan de 300 grame) cu 25 % fasole;

– Auchan (borcan de 300 grame) cu 18 % fasole.

Analiza informațiilor nutriționale

Valoarea energetică per 100 grame produs variază între 80 kcal și 134,47 kcal la zacusca de/cu ciuperci, în timp ce la zacusca de/cu vinete variază între 65 kcal și 137,56 kcal per 100 grame zacuscă.

Cantitatea de proteine per 100 grame produs variază între 1 gram şi 6,37 grame.

Cantitatea de zahăr adăugat variază între 0,5 grame și 9,60 grame per 100 grame zacuscă.

Produsele analizate au un conţinut ridicat de sare, care variază între 0,35 grame şi 1,4 grame/per 100 grame de zacusca de/cu ciuperci, în timp ce la zacusca de/cu vinete cantitatea de sare variază între 1,07 grame și 1,5 grame.

„În alegerea unei zacuște trebuie să plecăm de la denumirea acesteia. Astfel, zacusca de ciuperci nu este același lucru cu zacusca cu ciuperci. Foarte mulți consumatori nu sunt atenți la această diferență dată de sensul semantic al cuvintelor. În zacusca de ciuperci, primul ingredient din lista de ingrediente trebuie să fie ciupercile, în proporția cea mai mare, de cel puțin 40%. Din păcate, una din 10 zacuște pe bază de ciuperci are denumire înșelătoare care nu respectă regula de mai sus. La zacuștele cu ciuperci, proporția acestei legume variază între 5% și 35%.”, a concluzionat Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.

SURSA FOTO: Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România

Autorul recomandă: