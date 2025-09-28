Prima pagină » Actualitate » Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

28 sept. 2025, 08:15, Actualitate
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România.

Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

Asociația Pro Consumatori a analizat conținutul a 55 mărci de zacuscă de/cu ciuperci, de/cu vinete, de fasole, țărănească, macedoneană, clasică, cu pește, comercializate în marile magazine din România.

Familia zacuștelor este numeroasă, având reprezentanți foarte populari în întreaga zonă balcanică, scrie apc-romania.ro.

Studiul a fost realizat de către o echipă de experți APC, coordonați de conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Experții APC au analizat conținutul a 27 de mărci de zacuscă de/cu ciuperci, 14 mărci de zacuscă de/cu vinete, 5 mărci de zacuscă de/cu fasole și alte 9 mărci de zacuscă (macedoneană, bulgarească, țărănească, cu pește).

La realizarea acestui studiu s-au avut în vedere următoarele obiective:

– Analiza ingredientelor folosite la fabricarea acestui tip de produs pentru prezentarea unor puncte de vedere;

– Analiza informațiilor nutriționale.

Analiza ingredientelor folosite la fabricarea acestui tip de produs pentru prezentarea unor puncte de vedere

Ingredientele regăsite în compoziția sortimentelor analizate sunt următoarele: hribi, vinete coapte, ghebe, galbiori, bureți de fag, hribi, ciuperci pleurotus, ciuperci champignion, carne de pește separată mecanic, fasole, gogoșari copți, pastă de ardei dulce, tomate, morcovi, ceapă, ardei gras, ardei roșu, pastă de roșii, ardei capia copți și decojiți, piure de cartofi, ulei de floarea soarelui, piper, foi de dafin, usturoi, zahăr, sare, amidon din porumb și amidon de cartofi.

Preparată din legume proaspete (vinete, gogoșari, ceapă, tomate, morcovi, dovlecei etc., condimentate cu sare, piper, foi de dafin, ardei iute), cu ulei, prin prăjire/fierbere lentă, pusă în recipiente de sticlă și sterilizată, se prezintă ca o tocană scăzută, de culoare roșie-caldă, foarte aromată, gustoasă, aproape totdeauna picantă.

Există însă și zacusca de pește sau de ciuperci ori cu fasole.

Top 5 mărci de zacuscă ciuperci după cantitatea de ciuperci din compoziție:

– FML Gardena (borcan de 290 grame) cu 40 % bureți de fag și 30% ciuperci pleurotus;
– Topoloveana (borcan de 190 grame) cu 41 % ghebe;
– Gusturi românești (borcan de 300 grame) cu 35 % ghebe;
– Conacul Boierului (borcan de 190 grame) cu 33,81 % ghebe;
– Vrâncioaia (borcan de 300 grame) cu 26 % ghebe;

Top 5 mărci zacuscă vinete după cantitatea de vinete din compoziție:

– FML Gardena (borcan de 290 grame) cu 65 % vinete coapte;
– Turan ( borcan de 300 grame) cu 60 % vinete coapte; Topoloveana (borcan de 190 grame) cu 60% vinete coapte; Drag de România (borcan de 190 grame) cu 60 % vinete coapte;
– Roua (borcan de 340 grame) cu 59 % vinete coapte;
– Tradiția gustului (borcan de 295 grame) cu 48 % vinete coapte;
– Capricii și delicii (borcan de 550 grame) cu 44 % vinete coapte;

Top 5 zacuscă fasole după cantitatea de fasole din compoziție:

– FML Gardena (borcan de 290 grame) cu 70 % fasole;
– Topoloveana (borcan de 190 grame) cu 55,56 % fasole;
– Capricii și delicii (borcan de 290 grame) cu 35 % fasole;
– Vatra Bunicii (borcan de 300 grame) cu 25 % fasole;
– Auchan (borcan de 300 grame) cu 18 % fasole.

Analiza informațiilor nutriționale

Valoarea energetică per 100 grame produs variază între 80 kcal și 134,47 kcal la zacusca de/cu ciuperci, în timp ce la zacusca de/cu vinete variază între 65 kcal și 137,56 kcal per 100 grame zacuscă.

Cantitatea de proteine per 100 grame produs variază între 1 gram şi 6,37 grame.

Cantitatea de zahăr adăugat variază între 0,5 grame și 9,60 grame per 100 grame zacuscă.

Produsele analizate au un conţinut ridicat de sare, care variază între 0,35 grame şi 1,4 grame/per 100 grame de zacusca de/cu ciuperci, în timp ce la zacusca de/cu vinete cantitatea de sare variază între 1,07 grame și 1,5 grame.

„În alegerea unei zacuște trebuie să plecăm de la denumirea acesteia. Astfel, zacusca de ciuperci nu este același lucru cu zacusca cu ciuperci. Foarte mulți consumatori nu sunt atenți la această diferență dată de sensul semantic al cuvintelor. În zacusca de ciuperci, primul ingredient din lista de ingrediente trebuie să fie ciupercile, în proporția cea mai mare, de cel puțin 40%. Din păcate, una din 10 zacuște pe bază de ciuperci are denumire înșelătoare care nu respectă regula de mai sus. La zacuștele cu ciuperci, proporția acestei legume variază între 5% și 35%.”, a concluzionat Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.

SURSA FOTO: Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Trump declară război crimei organizate: armata, desfășurată pe străzile orașului Portland! „Autorizez FOLOSIREA FORȚEI maxime”
09:09
Trump declară război crimei organizate: armata, desfășurată pe străzile orașului Portland! „Autorizez FOLOSIREA FORȚEI maxime”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Cum va arăta PRIMUL funcționar AI din România. Va lua decizii corecte sau va face discriminări? Jura (CNCD): „Abia din august 2026 vor intra în vigoare toate normele”
09:00
Cum va arăta PRIMUL funcționar AI din România. Va lua decizii corecte sau va face discriminări? Jura (CNCD): „Abia din august 2026 vor intra în vigoare toate normele”
ACTUALITATE ALEGERI parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia. Ce mesaj a avut tânăra de 21 de ani, care învață la Universitatea din Tsukuba
08:33
ALEGERI parlamentare în Moldova. Primul votant, o studentă din Japonia. Ce mesaj a avut tânăra de 21 de ani, care învață la Universitatea din Tsukuba
EXCLUSIV Răsturnare de situație în cazul preotului care a ucis o tânără în parcarea AFI Cotroceni. Judecătorii au decis: ani grei de închisoare și despăgubiri colosale/”Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac!”
08:00
Răsturnare de situație în cazul preotului care a ucis o tânără în parcarea AFI Cotroceni. Judecătorii au decis: ani grei de închisoare și despăgubiri colosale/”Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac!”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european
07:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1313. Avertismentul lui Zelenski: Putin se pregătește să atace un alt stat european
UTILE Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
07:50
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Trecem la ora de iarnă în România. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Concedierea care îi încurcă pe angajați și angajatori. Ce spune Codul Muncii
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Alexandrina, REACȚIE NERVOASĂ după descalificarea din Casa Iubirii: "Nu am înțeles de unde s-a tras concluzia că am mințit. Au fost doar 2 zile. O încercare, nu a fost o meserie". Fosta concurentă face publice DETALII uluitoare: "Lucrurile nu stau așa"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Reacția lui Arnold Schwarzenegger după discursul lui Donald Trump despre schimbările climatice la ONU
SPORT Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”
08:56
Un jucător de la Petrolul îl distruge pe ARBITRUL Bîrsan: „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai? A prins ură pe mine. E arogant”
FOTO-VIDEO FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1
08:48
FOTO – VIDEO | Un nou episod din Primvs Derby s-a consumat! Imagini de senzație care au făcut înconjurul internetului după Petrolul – Rapid 0-1
VIDEO Românii cumpără tot mai multe locuințe în DUBAI și Zanzibar/ Cât costă o proprietate/ Care sunt avantajele
08:30
Românii cumpără tot mai multe locuințe în DUBAI și Zanzibar/ Cât costă o proprietate/ Care sunt avantajele
HOROSCOP Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
08:18
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
ACTUALITATE Valentin Stan: Dominic Fritz nu poate să fie MEMBRU USR pentru că nu este cetățean român
08:00
Valentin Stan: Dominic Fritz nu poate să fie MEMBRU USR pentru că nu este cetățean român
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului
07:31
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 723. Protest de amploare în Germania: zeci de mii de nemți au manifestat la Berlin împotriva Israelului