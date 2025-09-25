Rețeta zilei: Zacusca de vinete. Cel mai popular preparat de toamnă

Este forfotă mare în piețe și gospodării. Bucătăresele au început să se pregătească pentru sezonul de iarnă și să cumpere cele necesare pentru zacuscă. Iată cea mai gustoasă rețetă.

Alina Laufer a prezentat cea mai simplă rețetă pentru a prepara cea mai gustoasă rețetă al preparatului celebru pentru sezonul rece.

Cum se prepară cea mai delicioasă zacuscă

Ingrediente:

vinete coapte

ardei copți

ceapă

usturoi

roșii

busuoic

sare

piper

Mod de preparare:

Tăiem ceapa în cubulețe, o călim în ulei de floarea soarelui cu puțin ulei de măsline. Vinetele deja coapte le tăiem pe jumătate și le scobim cu o lingură. Roșiile le tăiem cuburi și le punem peste ceapa călită împreună cu câteva frunze de busuioc. Ardeii copți se taie și se adaugă peste amestecul de ceapă și roșii apoi se adaugă și vinetele. Se menține pe foc până începe să fiarbă, se adaugă sare după gust și un strop de zahăr.

Zacusa se poate servi cu pâine proaspătă făcută în casă unsă cu un strop de ulei de măsline.

Trucurile gospodinelor pentru o zacuscă ca la carte

Pentru un gust deosebit, gospodinele folosesc produse cât mai proaspete, iar timpul de fierbere este și el un factor important. Cât timp este fierbinte, ea se toarnă în borcane care ulterior vor fi sterilizate. Compoziția necesită mai multe ore de fierbere, până când cantitatea scade și își schimbă nuanța.

