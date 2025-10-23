Care este cea mai mare pensie de magistrat, în plată, din România: „Lucrurile astea trebuie corectate”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343, care net înseamnă 56.700 de lei. Acesta a spus că, pentru pensile acum în plată, singura soluție de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă.

”Pentru ceea ce este în plată acum, există o singură soluţie, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală, impozitarea progresivă a veniturilor, în general”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la Europa FM, despre reforma pensiilor magistraţilor. ”Deci pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă”, a subliniat ministrul.

Ministrul a indicat că cea mai mare pensie aflată în plată, în categoria magistraţilor, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei. El a mai precizat că, pentru această pensie, din bugetul de asigurări sunt 21.000 de lei şi 48.200 lei din bugetul de stat.

”Cifrele astea, nici nu trebuie să ne raportăm la cea mai mare, sunt enorme”, a spus ministrul, arătând că pensia medie în România este sub 3.000 de lei. ”E injust, e mai mult decât îşi poate permite oricum să susţină bugetul şi nu e normal să se întâmple aşa ceva. Lucrurile astea trebuie corectate”, a explicat ministrul.

