Acești pensionari din România vor primi PENSII mai mari începând cu 4 noiembrie 2025. Cine se încadrează

Chiar dacă vor veni cu o întârziere de câteva zile, pentru acești pensionari luna noiembrie aduce bani mai mulți. Iată cine se încadrează și va beneficia de măriri, începând cu data de 4 a lunii următoare.

Este vorba despre persoanele care beneficiază de recalcularea pensiilor și de plata unor restanțe aferente ultimelor 13 luni.

Întârziere de câteva zile la livrarea pensiilor

Din cauza calendarului de lucru din prima parte a lunii noiembrie, pensiile distribuite prin Poșta Română vor ajunge cu o întârziere de aproximativ două zile. Cum 1 și 2 noiembrie cad în weekend și sunt zile nelucrătoare pentru Poșta Română, iar luni, 3 noiembrie, este prima zi de muncă, distribuția efectivă a pensiilor va începe, cel mai probabil, marți, 4 noiembrie, scrie Newsweek.

Cu toate acestea, Casa Națională de Pensii dă asigurări că toate plățile vor fi efectuate până cel târziu pe 15 noiembrie.

În prezent, aproximativ 2,3 milioane de pensii sunt livrate de către poștași. Persoanele care nu sunt acasă își pot ridica pensia de la oficiul poștal în termen de două zile de la primirea mandatului. După expirarea acestui interval, banii se întorc la Casa Județeană de Pensii și de acolo pot fi ridicați printr-o cerere scrisă.

În România, 2,6 milioane de seniori primesc pensia prin virament bancar, iar termenul pentru intrarea sumelor în cont este de 12-13 noiembrie.

Cine primește bani în plus

În luna noiembrie vor fi două recalculări de pensii.

Prima dată va fi așa-numita „mică recalculare” și are în vedere dosarele în care pensionarii au depus adeverințe privind venituri nepermanente încasate. Până la acest moment au fost rezolvate doar 5-7% dintre aceste cazuri, însă procedura continuă. Deja unii români au primit sume majorate, chiar cu o creștere de 170 de lei, în cazul câtorva pensionari.

Aceste persoane, care au primit deciziile de majorare, vor încasa, începând cu luna noiembrie, pensia recalculată, dar și restanțele aferente perioadei septembrie 2024 – noiembrie 2025, de 13 luni.

A doua categorie care intră la recalculare este formată din pensionarii care au trecut de la pensie anticipată la pensie pentru limită de vârstă. Primele decizii au fost emise încă din iulie, însă nu toată lumea a primit, până acum. Acești pensionari vor primi în noiembrie pensia mărită și diferențele restante.

