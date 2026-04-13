Sandvișul este alegerea inevitabilă pentru un mic dejun în pripă în timpul unei săptămâni de lucru. Poate conține orice, dar fără pâine nu se poate. Întrebarea este care este cea mai sănătoasă pâine din care putem încropi o gustare sățioasă.

Sandvișul este alegerea inevitabilă pentru un mic dejun în pripă. „Dar când vine vorba de a eticheta o pâine drept sănătoasă sau nu, numărul de calorii nu spune toată povestea. Pentru a alege o pâine mai sănătoasă, criteriile mele esențiale sunt conținutul de fibre și nivelul scăzut de zahăr adăugat”, spune Kaitlin Hippley, dietetician, potrivit Real Simple. Dieteticianul recomandă alegerea unei pâini care să conțină cel puțin 3 grame de fibre, pentru a reduce senzația de foame și a crește sațietatea. De asemenea, conținutul de zahăr este important. „Mai puțin zahăr adăugat înseamnă mai puține scăderi bruște de energie, mai puține pofte și un risc mai mic de inflamație și creștere în greutate.”

„Ai nevoie, în esență, doar de cereale, apă, sare”

Brittany Brown recomandă alegerea unei pâini cu o listă cât mai scurtă de ingrediente pe etichetă.

„Ai nevoie, în esență, doar de cereale, apă, sare și uneori drojdie pentru a face pâine; orice altceva poate fi un adaos inutil”, explică ea. Un alt dietetician, Alexis Law, subliniază: „Cea mai sănătoasă pâine este cea care te ajută să îți atingi obiectivele generale de sănătate.”

Grâul integral, opțiunea perfectă

Când vine vorba de pâinea pentru sandvișuri, toți cei trei dieteticieni sunt de acord că cea mai indicată alegere este pâinea din grâu integral 100% cu boabe încolțite.

„Pâinea din grâu integral 100% este o opțiune excelentă, deoarece oferă o cantitate mare de nutrienți (precum vitaminele din complexul B și minerale ca fierul, zincul, potasiul, magneziul, seleniul și fosforul) și fibre. Conține toate cele trei componente ale bobului — germenele, tărâța și endospermul — ceea ce crește conținutul de fibre comparativ cu pâinea albă”, explică Law.

Cât despre cerealele încolțite, Brown susține că „acestea sunt la apogeul valorii lor nutriționale, astfel că pâinea obținută din ele conține mai multe proteine, fibre și acizi grași omega-3 decât pâinea obișnuită.”

La ce trebuie să fim atenți când alegem pâinea

De asemenea, acest tip de pâine conține mai puțin gluten și mai puțini antinutrienți, care pot împiedica absorbția mineralelor, precum fierul.

„Acest tip de pâine este, de regulă, ușor de găsit în magazine și există variante accesibile, inclusiv mărci proprii”, adaugă Law.

Specialiștii avertizează să nu te lași păcălit de anumite tipuri de pâine.

„Surprinzător, multe dintre ele au puține fibre și conțin mai mult zahăr adăugat decât te-ai aștepta”, spune Hippley. Pentru a evita acest lucru, caută etichete precum „100%” sau „integral” și verifică lista de ingrediente.

În concluzie, pâinea poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, atât timp cât este aleasă corect.

„Pâinea nu trebuie evitată, decât în caz de alergii sau intoleranțe, și poate fi o modalitate excelentă de a adăuga fibre în alimentație”, spune Law.

Pentru cea mai sănătoasă opțiune din comerț, încearcă pâinea integrală din cereale încolțite.

