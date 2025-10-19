Cum alegi corect un sandviș care nu te îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. „Evitați tot ce conține sosuri”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, printr-o postare pe internet, cum ar trebui să fie ales sandvișul corect pentru a nu te îngrășa. Aceasta explică faptul că este importantă compoziția din sandviș, ea fiind cea care va face diferența între un preparat sănătos și unul care poate să pună silueta în pericol.

Mihaela Bilic a menționat faptul că, în sine, sandvișul a fost inventat în urmă cu 250 de ani. În prezent, a devenit un preparat rapid consumat atât la școală, de către elevi, cât și de adulți, la job, pe teren, în călătorii sau într-o simplă pauză de masă. Totuși, când devine un „pericol” pentru siluetă?

„Întrebarea zilei 23: Cum alegem un sandviș?

Practic, comod de transportat și de a consumat, sandvișul există într-o varietate infinită de combinații. A fost inventat acum 250 ani și constă în 2 felii de pâine între care se pune carne sau pește, mezeluri și brânzeturi, legume și sosuri.

Pentru cei vor carne neprocesată, puteți face sendvișuri cu friptură rece, muștar și murături. Și peștele poate fi pus în sendviș: somon afumat cu cremă de brânză și mărar sau ton cu ou și crudități”, spune Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic: „Cele mai sigure sunt sandvișurile simple, cu unt, salam, șuncă și cașcaval”

Medicul nutriționist a menționat câteva aspecte importante la care să fim atenți. Și anume, mărimea sandvișului, umplutura și sosul. Mihaela Bilic susține că sandvișurile simple sunt „cele mai sigure”. De asemenea, aceasta recomandă să fie evitate cele care au în conținutul lor sosuri sau pastă. Totodată, recomandă reducerea aportului de carbohidrați prin consumul mai scăzut de pâine.

„Ce se poate reproșa unui sandviș? Că nu este dietetic și ne pune în pericol silueta. Atenție, contează mărimea sandvișului, umplutura și de cantitatea de sos adăugat!

Cât despre sandvișurile ambalate, citiți eticheta și fiți atenți la procentul de grăsime. Cele mai sigure sunt sandvișurile simple, cu unt, salam, șuncă și cașcaval; evitați tot ce conține sosuri sau este transformat în pastă, asta înseamnă multă maioneză.

Dacă țineți la siluetă îndepărtați una din cele 2 felii de pâine, veți reduce la jumătate aportul de carbohidrați! Există și varianta de sendviș pentru cura de slăbire, în care pâinea este înlocuită cu frunze de salată/ardei gras/gulie/castravete. Dar pe ăsta trebuie să-l faceți voi”, a încheiat Mihaela Bilic, pe Instagram.

Sursă foto: colaj Shutterstock / captură video Pro TV