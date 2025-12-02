Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului

Iată care este cel mai elegant oraș din Europa. Acest oraș a obținut un scor impresionant pe scara luxului.

Geneva, în Elveția, căci despre el este vorba, este cel mai elegant oraș din Europa, conform nou studiu realizat de PrivateUpgrades. Astfel, orașul elvețian a obținut un scor impresionant de 98,3 pe scara luxului.

Studiul a analizat peste 100 de orașe din Europa. Au fost comparate concentrația de hoteluri de cinci stele, restaurantele din Ghidul Michelin și terenuri de golf pe cap de locuitor. Fiecare oraș a primit un scor din 100.

Geneva are cel mai mare număr de terenuri de golf pe cap de locuitor, de 7,36. Orașul are o densitate de 57 de restaurant din Ghidul Michelin și 18 hoteluri de 5 stele la 100 de kilometri pătrați din suprafața orașului.

Geneva este numită uneori „capitala bancară privată a Elveției”. Se află în partea de sud a țării și are graniță cu Franța. De asemenea, este sediul Crucii Roșii, al Organizației Mondiale a Sănătății și al Organizației Mondiale a Comerțului.

Sunt multe de făcut în Geneva, chiar dacă nu aveți bani mulți. Orașul acesta se află aproape de Alpii elvețieni, precum și de numeroase lacuri și râuri frumoase de explorat, notează Express.

De asemenea, unul dintre lucrurile de neratat în oraș este Orașul Vechi. Cu străzile lui sinuoase, această porțiune de istorie este ideală pentru o zi de explorare.

Cu toate că Geneva este un loc scump de vizitat, o modalitate să economisești bani este transportul. Orașul este mic și se poate parcurge pe jos, astfel că nu este nevoie să cheltui mult pe taxiuri.

În plus, multe hoteluri îți oferă dreptul la un card care îți permite să utilizezi gratuit transportul public. Asigură-te că verifici la rezervare dacă cazarea ta este eligibilă.

În ce privește mâncarea, dacă vrei să încerci unul dintre multele restaurant din Ghidul Michelin, Natürlich este un loc excelent pentru a începe. Acest bistro modern are preparate concepute pentru a fi împărțite, cu accent pe produse proaspete, cum ar fi sepia la cuptor.

Și lista de vinuri este fenomenală. Restaurantul se află chiar pe malul râului Rhône, oferind o priveliște frumoasă în timp ce iei masa.

