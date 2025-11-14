Prima pagină » Actualitate » Iscusitul aviator impostor. Un pilot fără patalama a adus mii de pasageri teferi pe pământ

Iscusitul aviator impostor. Un pilot fără patalama a adus mii de pasageri teferi pe pământ

Rene Pârșan
14 nov. 2025, 23:31, Actualitate
Iscusitul aviator impostor. Un pilot fără patalama a adus mii de pasageri teferi pe pământ
Foto Ilustrativ

Un pilot amator de zbor desăvâșit a muncit și s-a distrat ani buni ca pilot pentru Avion Express și Eurowings fără să aibă vreo licență sau calificare, fără să aibă nici o problemă. Nu există reclamații, nu există victime sau pagube. Ambele companii aeriene anchetează acest caz, relatează publicația elvețiană Blick, parte a grupului Ringier.

Un bărbat a lucrat ani buni ca pilot pentru Avion Express și Eurowings fără să aibă vreo patalama. Ambele companii aeriene anchetează acest caz, relatează publicația elvețiană Blick, parte a grupului Ringier.

Căpitanul fără permis

Bravul pilot a dat dovadă de o îndrăzneală similară timp de mai mulți ani, transportând pasageri prin Europa atât pentru compania aeriană lituaniană Avion Express, cât și pentru cea germană Eurowings fără nicio calificare în acest sens.

În cabina de pilotaj, ierarhia este strictă: căpitanul comandă și echipajul se supune, iar căpitanul trebuie să treacă prin examene riguroase și să aibă în spate ani buni de experiență. Cu toate acestea, falsul pilot a ocolit cu abilitate aceste cerințe, falsificându-și documentele.

Potrivit platformei Aerotelegraph, el a zburat chiar ca și căpitan vara trecută. Avion Express anchetează cazul, la fel ca Eurowings, care a fost, de asemenea, „înșelată” de falsul pilot. „Am deschis o anchetă internă după ce am primit informații despre experiența profesională a pilotului nostru”, a declarat un purtător de cuvânt. În apărarea sa, Avion Express a subliniat că siguranța și conformitatea sunt priorități absolute pentru companie.

Recomandarea autorului: Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a PRĂBUȘIT la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă

Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort

Citește și

EXTERNE Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort
22:26
Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort
NEWS ALERT Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE
22:03
Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE
VIDEO Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor
22:00
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor
FLASH NEWS POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
21:27
POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
UTILE Postul Crăciunului 2025, o zi în plus de abstinență. Poate fi și cel mai costisitor pentru creștini
20:34
Postul Crăciunului 2025, o zi în plus de abstinență. Poate fi și cel mai costisitor pentru creștini
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei