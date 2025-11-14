Iscusitul aviator impostor. Un pilot fără patalama a adus mii de pasageri teferi pe pământ

Un pilot amator de zbor desăvâșit a muncit și s-a distrat ani buni ca pilot pentru Avion Express și Eurowings fără să aibă vreo licență sau calificare, fără să aibă nici o problemă. Nu există reclamații, nu există victime sau pagube. Ambele companii aeriene anchetează acest caz, relatează publicația elvețiană Blick, parte a grupului Ringier.

Căpitanul fără permis

Bravul pilot a dat dovadă de o îndrăzneală similară timp de mai mulți ani, transportând pasageri prin Europa atât pentru compania aeriană lituaniană Avion Express, cât și pentru cea germană Eurowings fără nicio calificare în acest sens.

În cabina de pilotaj, ierarhia este strictă: căpitanul comandă și echipajul se supune, iar căpitanul trebuie să treacă prin examene riguroase și să aibă în spate ani buni de experiență. Cu toate acestea, falsul pilot a ocolit cu abilitate aceste cerințe, falsificându-și documentele.

Potrivit platformei Aerotelegraph, el a zburat chiar ca și căpitan vara trecută. Avion Express anchetează cazul, la fel ca Eurowings, care a fost, de asemenea, „înșelată” de falsul pilot. „Am deschis o anchetă internă după ce am primit informații despre experiența profesională a pilotului nostru”, a declarat un purtător de cuvânt. În apărarea sa, Avion Express a subliniat că siguranța și conformitatea sunt priorități absolute pentru companie.

