Trucurile simple care îți pot reduce consumul de carburant cu până la 30%. Specialiștii spun că tehnologia joacă un rol important

În contextul majorării prețurilor carburanților, specialiştii spun că tehnologia ne poate ajuta să reducem consumul și, deci, costurile fiecărui drum.

În primul rând, cea mai mare greșeală pe care o fac șoferii este să creadă că mașina consumă cât scrie în cartea tehnică. De fapt, acesta depinde de mai mulți factori: stilul de condus, traficul, traseul și chiar starea unor senzori pe care nu îi vedem.

Diferența poate ajunge ușor la 1–2 litri în plus la fiecare 100 de kilometri, iar cum prețurile cresc rapid, fiecare picătură de combustibil contează pentru fiecare.

Așadar, aici intervine tehnologia. Totul începe cu interfaţa OBD a mașinii, la care se poate conecta un dispozitiv mic de diagnoză auto, care transmite pe telefon, prin Bluetooth, datele motorului și codurile de eroare în timp real.

Preţul variază, de la 50 de lei până la câteva sute, în funcţie de performanţa dorită. Cu aplicații precum Car Scanner sau Infocar, puteți vedea parametri importanți, cum ar fi procentul de combustibil pe care mașina îl foloseşte în plus pentru a compensa anumite erori pe care bordul nu le arată.

Iar dacă valorile sunt prea mari, putând fi vorba de senzori murdari, admisie defectuoasă sau alte pierderi invizibile, corectarea lor poate reduce consumul semnificativ, fără alte investiții majore.

Dar aceste aplicații funcționează și ca un instructor de conducere defensivă, arătând în timp real cum accelerațiile sau frânările bruște mănâncă mai mult combustibil. Potrivit studiilor, citate de Observator TV, un stil de condus agresiv poate crește consumul chiar și cu 20–30%.

Aplicații necesare și utile pentru orice șofer

Acum, aplicații precum Google Maps și Waze îţi arată mai nou şi cel mai ieftin drum, nu doar cel mai rapid. Sunt analizați factori cheie precum înclinaţia drumului şi aglomeraţia, folosind predicţii de trafic bazate pe Inteligenţa Artificială de la Google Maps.

În prezent, când primiţi indicaţii de orientare, Google Maps va selecta implicit ruta cea mai eficientă din punct de vedere al combustibilului, diferența de timp fiind în general de doar 2-3 minute, dar economia de carburant poate ajunge la 10% pe distanțe lungi.

Când vine vorba de prețul la pompă, diferențele sunt semnificative chiar și de la un cartier la altul, astfel că aplicația Monitorul Prețurilor nu ar trebui să lipsească din telefon pentru că arată cel mai mic preţ pe o rază de 5 kilometri.

Alte aplicații precum Fuelio calculează costul exact pe kilometru și te ajută să înțelegi unde pierzi bani, nu doar cât consumi. La rândul său, „Peco Online” poate trimite alerte de scumpiri sau ieftiniri înainte ca ele să fie afişate la pompă.

