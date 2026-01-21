Prima pagină » Actualitate » Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina

Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina

21 ian. 2026, 10:48, Actualitate
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
Care este cel mai sigur mijloc de transport / Sursa FOTO: Shutterstock

În contextul accidentelor feroviare din Spania, presa iberică face o analiză și ridică următoarea întrebare – Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina?

Companiile de asigurări care analizează ratele accidentelor subliniază că probabilitatea de a muri într-un accident de avion este de aproximativ una la câteva milioane de zboruri, conform estimărilor răspândite pe scară largă.

Bătălie pentru locul 2

Chiar și în cazul zborurilor zilnice, statisticile sugerează că, în medie, ar dura milioane de ani pentru ca un pasager să fie implicat într-un accident mortal.

Autobuzele și trenurile concurează pentru locurile doi și trei, în funcție de metodologia utilizată. Unele rapoarte indică autobuzele ca fiind un mod de transport extrem de sigur, susținând chiar că deplasarea cu autocarul este de câteva ori mai sigură decât deplasarea cu trenul de pasageri și de zeci de ori mai sigură decât deplasarea cu mașina personală.

Alte comparații, însă, plasează trenul ca fiind mai sigur decât avionul dacă se ia ca referință probabilitatea de a nu supraviețui pe oră de călătorie sau pe călătorie, în loc de pe kilometru parcurs, și plasează autobuzul înaintea ambelor.

Măsurate în kilometri, avioanele se descurcă foarte bine, deoarece fiecare zbor acoperă distanțe enorme; măsurate în ore sau călătorii efectuate, avantajul diminuează sau se inversează.

Ceva similar se întâmplă și cu trenurile: accidentele sunt extrem de rare, dar de obicei implică zeci sau sute de oameni în același timp. Acest lucru face ca fiecare accident să fie extrem de semnificativ, chiar dacă numărul total de decese pe an este mic în comparație cu volumul total de pasageri.

Interesant este că faptul că trenurile nu au centuri de siguranță, în timp ce avioanele au. Explicația ține de siguranță pasivă. Trenurile nu frânează de obicei brusc, în schimb, decelerează datorită greutății lor, împiedicând călătorii să fie proiectați înainte, cu excepția cazului unei coliziuni.

La avioane, pe de altă parte, decelerarea se realizează prin turbulențe și mișcare verticală (pentru a preveni proiectarea spre tavan). Și, da, centurile de siguranță pot fi folosite și pentru identificarea cadavrelor în caz de dezastru, așa cum mulți bănuiesc, deși acesta nu este scopul lor principal.

Cum este văzut transportul maritim

În ce privește situația din transportul maritim, aceasta este, de asemenea, mai puțin alarmantă.

Majoritatea deceselor pe mare nu au loc pe feriboturi mari sau pe nave de croazieră, ci pe ambarcațiuni de agrement mici. Se estimează că marea majoritate a deceselor în mediile acvatice sunt legate de aceste tipuri de ambarcațiuni și nu de navele mari, care respectă standarde de siguranță și protocoale de urgență foarte stricte.

Contrastul cu șoseaua este izbitor. În Spania, patru din cinci accidente cu răniți implică un autoturism, conform datelor de la DGT (Direcția Generală de Circulație din Spania). Mașinile sunt, de departe, mijlocul de transport care provoacă cele mai multe accidente în fiecare an.

Însă, pe primul loc, cu cea mai mare rată a mortalității pe kilometru parcurs, rămân motocicletele, mai scrie que.es.

