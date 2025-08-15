Prima pagină » Actualitate » Care este numele real al actriței Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria ei

Care este numele real al actriței Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria ei

15 aug. 2025, 21:32
Care este numele real al actriței Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria ei
sursa foto: Hepta

Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete ale Hollywood-ului, în special acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance.

Dar înainte de a devein faimoasă, numele ei era Demi Gene Guines, un nume fără o rezonanță atât de mare. Însă numele de familie i s-a schimbat în Moore, după ce s-a căsătorit cu muzicianul Freddy Moore, în anul 1979. Actrița a crescut departe de luminile intense ale industriei cinematografice. Orașul ei natal este Roswell, New Mexico, un oraș din partea de sud-est a statului, renumit, în principal pentru presupusul incident OZN din 1947.

La începutul anului 2025, Demi le-a spus fanilor cum se pronunță corect prenumele său: Duh-mi” pentru că merge mai bine” cu numele de familie. Numele său are o poveste interesantă.

Tatăl său biologic, aviatorul Charles Foster Harmon Sr. din Forțele Aeriene, a părăsit-o pe mama lui Demi, care avea doar 18 ani la acea vreme, înainte ca actrița se nască. Când Demi avea trei luni, mama ei s-a căsătorit cu Dan Guynes, un agent de publicitate în presa scrisă, care își schimba des locul de muncă, motiv pentru care familia s-a mutat de multe ori.

Demi a aflat că Guynes nu era tatăl ei biologic la vârsta de 13 ani, atunci când a descoperit un certificat de căsătorie și a întrebat despre circumstanțe, întrucât „am văzut părinții mei s-au căsătorit în februarie 1963. Eu m-am născut în ’62.”

Demi Moore a precizat în 1991:

Tatăl meu este Dan Guynes. El m-a crescut. Există un bărbat care ar putea fi considerat tatăl meu biologic, dar cu care nu am cu adevărat o relație.”

Tatăl său biologic, Harmon, a murit în 1997 din cauza unui cancer la ficat, în Texas.

De asemenea, Demi și mama sa au avut parte de multă dramă: ele s-au înstrăinat în 1989, însă s-au împăcat puțin înainte de moartea lui Guynes, în 1998. Atunci când Demi avea 14 ani, ea și mama ei s-au mutat în West Hollywood, acolo unde a început să facă modeling și urmeze cursuri de actorie.

În anul 1979, cu trei luni înainte să împlinească vârsta de 17 ani, ea s-a căsătorit cu Moore, iar cei doi au divorțat în anul 1985. Astfel, ea a devenit Demi Moore.

Autorul recomandă:

Demi Moore, știgătoarea Globului de Aur pentru cea mai bună ACTRIȚĂ”, a primit felicitări de la soția fostului ei soț, Bruce Willis

Demi Moore a vorbit din nou despre BOALA lui Bruce Willis. Actorul din „Die Hard” și „Pulp Fiction” suferă de demență

