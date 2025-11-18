Prima pagină » Actualitate » Care este orașul din România, mai sigur decât Zurich, Tokyo sau Praga. România bifează o performanță notabilă în acest top

18 nov. 2025, 18:14, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

România bifează o performanță notabilă la nivel international, după ce trei municipii importante au fost incluse în topul global, dedicat siguranței urbane pentru anul 2024.

Acest clasament evidențiază orașe din toată lumea, analizate prin indicatori esențiali, iar poziționarea neașteptat de bună a celor trei localități românești conferă o nouă perspectivă asupra modului în care sunt percepute siguranța, calitatea vieții și dezvoltarea urbană în România.

În topul Safest Cities in the world 2024”, orașul Cluj-Napoca se remarcă ca cel mai bine clasat oraș românesc, ocupând locul 19, cu un scor total de 94,36 puncte. Rezultatul este cu atât mai impresionant cu cât municipiul depășește orașe renumite recunoscute international pentru nivelul lor ridicat de ordine și disciplină, printre care Zurich, Tokyo sau Praga. Perormanța aceasta contribuie la consolidarea imaginii orașului Cluj ca unul dintre cele mai dinamice și apreciate centre urbane din țara noastră, cunoscut pentru mediul universitar divers, festivalurile consecrate, precum și atractivitatea pentru tineri.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Clasarea vine după o evaluare a mai multor criterii esențiale, ca nivelul criminalității, calitatea vieții și infrastructura publică. Aceste aspecte conturează imaginea orașului ca un loc în care siguranța se îmbină armonios cu dezvoltarea continuă, dar și c o viață culturală activă.

Dar țara noastră se regăsește în același top și prin Timișoara, un oraș poziționat pe locul 33, cu 92,37 puncte. Potrivit clujenii.ro, Timișoara este evaluată ca un municipiu cu o atmosferă relaxată, aflat într-o permanentă transformare, datorită investițiilor recente și unei scene culturale diversificate.

Prezența studenților, dinamismul companiilor de tehnologie și numărul tot mai mare de vizitatori contribuie la imaginea unui oraș în dezvoltare, ce reușește își mențină un nivel foarte bun al siguranței publice.

Poziționarea aceasta confirmă trendul pozitiv pe care Timișoara l-a urmat în ultimii ani, un pol urban important, cu o comunitate activă și cu proiecte ce continuă îi schimbe identitatea într-una modernă și competitivă.

După orașul Timișoara se află Brașov, un municipiu care ocupă locul 34, cu 92,28 puncte. Acest or este renumit pe plan intern și internațional pentru centrul său istoric bine conservat, precum și pentru peisajul montan spectaculos care îl înconjoară, fapt care îl transformă într-una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români și străini.

De asemenea, potrivit datelor publicate, ierarhia mondială este deschisă de Abu Dhabi, în timp ce Riyadh încheie lista celor 40 de orașe evaluate.

